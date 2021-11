https://cz.sputniknews.com/20211119/kuchari-prozradili-triky-jak-pripravit-maso-s-krupavou-kurcickou--16559756.html

Kuchaři prozradili triky, jak připravit maso s křupavou kůrčičkou

Když připravujete smažené maso, vždy máte sto chutí sáhnout po těch kouscích, které mají příjemnou zlatavou barvu a typickou křupavou kůrčičku. Právě ona... 19.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-19T07:34+0100

2021-11-19T07:34+0100

2021-11-19T07:34+0100

zdraví

maso

recept

tipy

Při přípravě samostatně masa takového výsledku dosáhnete jen těžko. Existuje však jedna tajná přísada, která zaručí skvostný výsledek.V čem spočívá trik?Když smažíte maso, na křupavou kůrčičku můžete zapomenout, proto kuchaři radí použít jeden velmi jednoduchý produkt – sójovou omáčku. Můžete s ní potřít maso přímo při procesu přípravy. Díky speciálnímu složení se kůrčička při použití sójové omáčky objeví stoprocentně.A co když připravujeme maso v troubě?Zkušení kulináři radí použít speciální marinádu před tím, než dáte maso do trouby. Kousky namočte do marinády z medu a sójové omáčky. Chuť jídla bude neuvěřitelně zajímavá a neobyčejná. Proto si můžete být jistí, že sklidíte spoustu komplimentů od vašich nejbližších.Další způsoby jak dosáhnout křupavé kůrčičkyKuchaři po celém světě při smažení rádi používají mouku nebo strouhanku. Díky nim si maso uschová šťávu a nebude suché. Když však nemáte po ruce mouku ani strouhanku, můžete také použít vyšlehaný vaječný bílek. Jednoduše v něm obalte maso před tím, než poputuje na rozehřátou pánev. V tomto případě bude kůrčička poněkud tužší, bílek však chuť nijak výrazně neovlivní.Další variantou je škrob, někteří se domnívají, že tato varianta je dokonce lepší než vaječný bílek. Dalšími náhradními možnostmi jsou sezamová nebo lněná semínka. Klidně můžete použít také ovesné vločky. Právě rozdrobené ovesné vločky perfektně nahradí strouhanku, hodí se k masu a také zlepší chuť karbanátků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

maso, recept, tipy