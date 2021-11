https://cz.sputniknews.com/20211119/landa-odmita-obvineni-ze-sabotaze-a-upozornuje-na-zamlcovani-faktu-ze-strany-medii-16562716.html

Landa odmítá obvinění ze sabotáže a upozorňuje na zamlčování faktů ze strany médií

Landa odmítá obvinění ze sabotáže a upozorňuje na zamlčování faktů ze strany médií

Nedávno se v médiích objevila informace o tom, že resort zdravotnictví podává žalobu na iniciativu Zlatý špendlík kvůli sabotáži. Zpěvák Daniel Landa odmítá... 19.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-19T11:44+0100

2021-11-19T11:44+0100

2021-11-19T11:44+0100

česko

informace

žaloba

sabotáž

očkování

ministerstvo zdravotnictví

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1173/30/11733059_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_59c62e00313270445f39600b4fcae1af.jpg

Zlatý špendlík přišel s iniciativou, aby občané zahltili hygieniky dotazy ohledně probíhajících kontrol v souvislosti s protikoronavirovými opatřeními vlády. Smysl byl v tom, že když budou hygienici zaměstnáni odpovídáním na dotazy, nebudou mít čas na kontroly dodržování platných opatření ze strany živnostníků a dalších poskytovatelů služeb. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prostřednictvím svého účtu na Twitteru informoval, že ministerstvo podá trestní oznámení na iniciativu a to kvůli podezření ze sabotáže.Tváří iniciativy je i zpěvák Daniel Landa, ten se vyjádřil v tom smyslu, že se nikdo nepokoušel o sabotáž.„Nikdo z nás se nepokusil o záměrnou sabotáž státního aparátu, kam se to nyní stát snaží právě dotlačit,“ napsal Landa na svém účtu na Facebooku. Ve svém příspěvku dále zmínil rozhovor, který poskytl pro server iRozhlas. Uvádí, že nahrávat rozhovor začali později, poté co začali mít podezření, že jde o habaďúru. Nahrávku rozhovoru zveřejnili na Telegramu. Landa upozorňuje, že některé části rozhovoru nebyly uveřejněny.Například v rozhovoru Landa uvádí, že se jedná o totalitu. V rozhovoru je však zveřejněná pouze první část odpovědi Landy.Druhá část rozhovoru však zveřejněna nebyla: „Navíc, nikdo to pořádně nezdůvodnil. To, že rostou čísla, jsou zase jenom čísla. S číslíčky se dá velmi dobře manipulovat. Zejména ve chvíli, kdy je skrýváte a zakrýváte v kartách. To jsou znaky totality. Další znaky totality jsou, že lidi, kteří mají jiný názor než matematici ministerstva zdravotnictví, tak jsou vyhazováni a vykazováni z veřejného prostoru. Očerňování a dehonestování, to je další znak totality. Útočí se na lidi ad hominem, ne na to, co říkají. To je další znak totality a je jich mnoho,“ dovídáme se dál z nahrávky Landy.V nahrávce také Landa dál mluví o mlčení ze strany médií o určitých věcech. Tato pasáž v rozhovoru také chybí.Landa měl na mysli uniklou nahrávku z červnového jednání Legislativní rady vlády, na které vedoucí legislativního oddělení resortu zdravotnictví navrhl nové opatření těsně před jednáním vlády. Právníci však návrh kritizovali a uvedli, že Nejvyšší správní soud opatření v takové podobě neschválí. Ministr Adam Vojtěch ale na opatření trval a to nehledě na kritiku.Na obvinění ze strany Landy reagoval i server iRozhlas, který má za to, že redakce dodržuje všechny standardy, které platí pro média veřejné služby.Landa také odmítl, že by se od iniciativy Zlatý špendlík distancoval, považuje to za záměrné překrucování faktů médii.Žaloba ministerstvaMinisterstvo zdravotnictví chce podat trestní oznámení kvůli podezření ze sabotáže na hnutí Zlatý špendlík. O žalobě informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.„Zatím přišlo na KHS asi 11 tisíc zbytečných žádostí podle zákona 106 od iniciativy Zlatý špendlík. Hygienici je řeší. Ti, co se zapojili do této akce, by měli vědět, že díky ní skončí v nemocnicích více lidí. MZ podává na tuto iniciativu trestní oznámení pro podezření ze sabotáže,“ napsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Twitteru.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

informace, žaloba, sabotáž, očkování, ministerstvo zdravotnictví