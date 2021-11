https://cz.sputniknews.com/20211119/majitele-psu-na-prostejovsku-jsou-zdeseni-vandal-rozhazuje-spekacky-s-hrebiky-jako-navnadu-pro-psy-16564018.html

Majitelé psů na Prostějovsku jsou zděšeni. Vandal rozhazuje špekáčky s hřebíky jako návnadu pro psy

2021-11-19T12:48+0100

Se svou zkušeností se podělil Pavel Zbožínek, který se procházel se svým psem, když ten něco vzal do tlamy.První špekáček se hřebíky objevili majitelé psů u cyklostezky mezi Pivínem a Skalkou. Starosta obce Pivín Kamil Štětař uvedl, že o několik dní později byl u cyklostezky objeven další takový špekáček.„Předpokládám, že to bylo skutečně cíleně namířené přímo pro pejsky a bohužel, co jsme viděli nějaké fotky z Facebooku, tak už i některý pejsek návnadu pravděpodobně částečně zhltnul,“ řekl starosta.Obec teď zvažuje podání oznámení na policii. Podle názoru místních pachatel takovým ohavným způsobem bojuje se psími výkaly.K takovému názoru se přiklání i další místní.„Je to nenormální a lidé si za takové jednání zaslouží trest,“ zní dál.Ostré špendlíky můžou způsobit zvířeti vážná zranění, v takovém případě by mohlo pachateli hrozit až tříletý pobyt za mřížemi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

