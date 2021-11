https://cz.sputniknews.com/20211119/meghan-markleova-prijala-ucast-v-popularni-show-a-musela-vykonavat-ponizujici-ukoly--16568832.html

Meghan Markleová přijala účast v populární show a musela vykonávat ponižující úkoly

Meghan Markleová přijala účast v populární show a musela vykonávat ponižující úkoly

Meghan Markleová včera přijala účast v končící show známé americké moderátorky Ellen DeGeneres. Zdá se, že pro obě byl rozhovor poslední možností, jak naskočit... 19.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-19T22:30+0100

2021-11-19T22:30+0100

2021-11-19T22:30+0100

celebrity

show

meghan markle

trapas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/15382224_0:387:1255:1093_1920x0_80_0_0_5453c039a24a8505a9c6be159bd80cf6.png

Ellen DeGeneres, která už podle všeho nemá co ztratit, ukázala Meghan ve velmi hloupém světle. Moderátorka show poslala Meghan Marklovou do ulic k prodavačům a do sluchátek ji diktovala úkoly. Vévodkyně ze Sussexu na povel dělala dřepy, zpívala, říkala prodavačům různé zvláštní věci a mluvila o sobě ve třetí osobě a označovala se za maminku. Na povel Meghan také konzumovala ostré omáčky apod.V úvodu Meghan přišla k prodavači krystalů, mluvila o dobré energii a utrousila vtip o vlastních schopnostech k léčitelství. Později vykonala s předměty rituální tanec.Vypadalo to stejně uboze a hloupě, jak žonglující princ Harry za oknem během natáčení videa Meghan. Zdá se, že tato habaďůra nepřinesla radost ani samotné Markleové. Během show vypadala napjatě a nebyla vůbec uvolněná. Odešla z královské rodiny právě kvůli tomu, aby nemusela plnit cizí příkazy, ale nakonec musela dělat dřepy v obuvi na podpatcích a přikládat si k hlavě krystaly na povel nějaké ženy, která přichází o svoji show a která už nemá co ztratit při honění za ratingy.Zatímco herecký talent vévodkyně ze Sussexu je sporný, její styl je na tom lépe. Během show se Markleová předvedla v růžových volných šatech a ideálním bílém kabátu ve stylu Angeliny Jolie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211114/pretrumfnula-meghan-byvala-japonska-princezna-mako-s-manzelem-odleteli-do-usa-16503367.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

show, meghan markle, trapas