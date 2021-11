https://cz.sputniknews.com/20211119/motivace-k-ockovani-prostrednictvim-sportu-hokejiste-motoru-nabizeji-za-vakcinu-vstupenky-zdarma-16564663.html

Motivace k očkování prostřednictvím sportu. Hokejisté Motoru nabízejí za vakcínu vstupenky zdarma

Motivace k očkování prostřednictvím sportu. Hokejisté Motoru nabízejí za vakcínu vstupenky zdarma

Covidová situace v České republice se zhoršuje. Každým dnem přibývají nové potvrzené případy nákazy v řádech tisíců. 19.11.2021

Lidem, kteří se od pondělí 22. listopadu nechají naočkovat první dávkou vakcíny v Očkovacím centru v Českých Budějovicích, rozdá klub tisíc vstupenek na domácí utkání Motoru v základní části, píše web iDnes.czNutno podotknout, že toto není první případ, kdy klub pomáhá v této složité situaci. Už v minulém roce hráči i s vedením darovali rekonvalescenční plazmu vážně nemocným, následovalo očkování celého týmu.Bednařík doplnil, že pokud se nedostanou počty hospitalizovaných na lepší úroveň, je opět ve hře zákaz hraní hokeje před diváky. Vysvětlil, že to už nechtějí znovu zažít. „Ničí nás to nejen finančně, ale i morálně, hokej bez fanoušků není skutečný hokej,“ dodal.K takovému kroku se vyjádřil i jihočeský hejtman Martin Kuba. Ten toto rozhodnutí vítá. „Jsme moc rádi, že se Motor rozhodl takto motivovat nejen své příznivce. Momentálně opravdu není jiná cesta, jak se ze svízelné situace v nemocnicích dostat, než očkování. A aby vše bylo co nejjednodušší, znovu jsme rozjeli provoz očkovacího centra,“ uvedl Kuba.Za zmínku stojí, že Jihočeský kraj ve čtvrtek obnovil Očkovací centrum na výstavišti v Českých Budějovicích. Každý, kdo se rozhodne tam od pondělí naočkovat první dávkou, obdrží dvě vstupenky na domácí utkání Motoru od ledna do konce základní části extraligy.Covid-19 v zemiZa čtvrtek laboratoře odhalily 13 374 nových případů koronaviru. Jedná se bezmála o 3000 nově potvrzených případů nákazy víc než před týdnem. Úterní číslo (22 tisíc nakažených) zůstává však i nadále rekordní.Kromě nových případů se zvýšil i počet lidí, kteří skončili v nemocnicích. Momentálně jich tam je 4750, v porovnání s minulým týdnem tedy o tisícovku víc. V těžkém stavu bylo skoro 700 covidových pacientů. Incidentní číslo i nadále roste, stouplo z 819 na 847. Situace se však liší napříč republikou. Nejpostiženější je momentálně Morava, v Olomouckém kraji připadá 1241 případů za týden na 100 000 obyvatel, přes tisícovku je také v Jihomoravském a Zlínském kraji a Moravskoslezský kraj se k této hranici blíží. Nejnižší je incidenční číslo naopak v Karlovarském kraji s 292 případy v přepočtu na obyvatele.Na zhoršující se situaci reaguje i vláda. Od pondělí 22. listopadu se již nebudou uznávat testy na covid-19 jako covidový certifikát. Pokud budou chtít lidé navštívit restauraci, hotely, provozovny služeb či budou chtít jít na hromadné akce, budou se muset prokázat kompletním očkováním či dokladem o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Testování ve školách bude pokračovat a testovat se budou i neočkovaní zaměstnanci ve firmách.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

