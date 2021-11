https://cz.sputniknews.com/20211119/muz-na-kralovehradecku-chtel-ujet-hlidce-mel-cerstve-potvrzeny-covid-19-16568407.html

Muž na Královéhradecku chtěl ujet hlídce. Měl čerstvě potvrzený covid-19

Policisté z Nového Bydžova informují o patnáctisekundové honičce. Ujíždějící řidič převrátil auto do příkopu přímo před policisty, důvod byl jasný, v telefonu... 19.11.2021, Sputnik Česká republika

Policisté z Nového Bydžova chtěli v pondělí večer v Petrovicích zastavit osobní vůz Suzuki. Řidiči dali pokyn k zastavení výstražnými světly a zvukovým signálem, ten však místo brzdy sešlápl plyn a začal ujíždět.Daleko však řidiči neujel, protože nezvládl levotočivou zatáčku a sjel do příkopu.Řidič byl zadržen pomocí namířené střelné zbraně.Policisté z evidence také zjistili, že již 12. listopadu byl muž v centru Hradce Králové přistižen za volantem s pozitivním orientačním testem na drogy. Zároveň také předložil řidičský průkaz s propadlou dobou platnosti.15 migrantů v návěsuV Ostrovačích na Brněnsku policisté o víkendu v návěsu kamionu na D1 objevili 15 migrantů. Policie o tom informovala na Twitteru s tím, že je přivolal řidič rumunského kamionu, který z návěsu slyšel hlasy.Policie informovala, že řidič kamionu je přivolal z odstavného parkoviště u dálnice D1. Vysvětlil, že z nákladního prostoru slyšel hlasy. „Po otevření návěsu z něj policisté vyvedli patnáct migrantů,“ uvedli policisté na sociální síti s tím, že všichni cizinci jsou mladí muži, a to pravděpodobně z Afghánistánu.Pakliže požádají o azyl, následuje převoz do přijímacího zařízení, pokud tak neučiní, poputují na odbor cizinecké policie. Vráceni tak budou do země, odkud přijeli, nebo do té země, kde o azyl požádali.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

