Orbán: Bojovníci proti očkování si musí vybrat mezi vakcínou a smrtí

Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že odpůrci očkování si musí vybrat, zda se nechají naočkovat proti koronaviru, nebo zemřou.

„Nakonec se budou muset nechat očkovat všichni; i antivaxeři si uvědomí, že se buď nechají naočkovat, nebo zemřou. Proto vyzývám všechny, aby využili této příležitosti (nechat se naočkovat; pozn. red.),“ řekl premiér v rozhlasové stanici Kossuth. Jeho slova citoval úřad vlády.Orbán poznamenal, že Maďarsko je podle virologů „až po uši“ ve čtvrté vlně covidu-19. „To nejtěžší nás teprve čeká,“ zdůraznil maďarský premiér.Podle něj občané, kteří nejsou očkováni, představují nebezpečí nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Pokud by se nechali očkovat všichni, čtvrtá vlna covidu-19 by v Maďarsku nebyla, nebo „by byla podobná spíše na malou“, upozornil Orbán.Mluvčí maďarské vlády Gergely Gulyás v předvečer uvedl, že úřady od 20. listopadu zavádějí povinné nošení roušek v uzavřených prostorách v souvislosti s rostoucím počtem případů nákazy koronavirem. V posledních týdnech se v Maďarsku zvýšil počet případů covidu-19. Podle WHO bylo v zemi zjištěno více než 987 000 případů a více než 32 600 lidí zemřelo.Zhoršování situace v EvropěKoronavirová situace se v Evropě horší. V reakci na to vyhlásil rakouský kancléř Alexander Schallenberg v zemi zavedení povinného očkování proti koronaviru od 1. února 2022 a také zavedení národního lockdownu od pondělka maximálně na 20 dní. Od 15. listopadu v Rakousku platí lockdown pro nenaočkované osoby. Nicméně se epidemiologická situace stálé zhoršuje, denní přírůstky onemocnění lámou rekordy, jednotkám intenzivní péče hrozí zaplnění pacienty s covidem-19.Co se týče situace v Německu, pak ani tamní ministr zdravotnictví Jens Spahn nevyloučil možnost zavedení národního lockdownu. V posledních týdnech je výskyt onemocnění covid-19 v Německu nejvyšší za celou dobu pandemie. Za posledních 24 hodin v zemi přibylo 50 tisíc případů, ale úmrtnost zatím nedosahuje předchozích vrcholů.„Situace je stále vážná, vážnější než minulý týden, trend se nezlomil. Během posledních čtyř týdnů nemocnost (zaznamenávaná denně) pětkrát stoupla a dosáhla rekordu. Následně pozorujeme vysokou zaplněnost jednotek intenzivní péče a úmrtnost,“ uvedl.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

