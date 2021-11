https://cz.sputniknews.com/20211119/posledni-sbohem-princi-mekymu-v-praze-se-rozloucili-s-legendarnim-zbirkou-16567540.html

Poslední sbohem princi Mekymu. V Praze se rozloučili s legendárním Žbirkou

Obě země, Česká republika a Slovensko, se v pátek loučily s hudebním romantickým princem Miroslavem Žbirkou. 19.11.2021, Sputnik Česká republika

Ceremonie probíhala ve Velké síni pražského Krematoria Strašnice.Média připomněla, že z důvodu pandemie covidu-19 byl obřad pouze pro zvané.Fanoušci měli příležitost se rozloučit se slavným hudebníkem na prostranství před krematoriem, kde byla nainstalována velkoplošná obrazovka a umístěna kondolenční kniha, ke které se následně vytvořila dlouhá fronta.Rozloučit se se svým oblíbeným zpěvákem dorazily do pražského krematoria stovky nadšenců.Zatímco se všichni scházeli, z reproduktorů hrály Mekyho nejznámější písně.I když podle médií pohřeb se státními poctami v plánu nebyl, mezi pozvanými byly i vysoce postavené osobnosti. Nechyběla mezi nimi například prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová a bývalý ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger.Na pohřeb dorazila i zpěvačka Martha, která si se Žbirkou zazpívala hit Čo bolí, to prebolí. Za skupinu Elán dorazil Jožo Ráž společně s Vašem Patejdlem. Kromě toho se posledního rozloučení zúčastnili herci Petr Rychlý, Jiří Macháček a také prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová.Miroslav ŽbirkaMiroslav Žbirka, přezdívaný Meky Žbirka, byl slovenský zpěvák a skladatel, spoluzakladatel a bývalý člen skupiny Modus, se kterou v roce 1977 získal spolu s Jankem Lehotským a Marikou Gombitovou Zlatou Bratislavskou lyru za skladbu Úsmev. Pocházel ze smíšeného manželství, jeho matka byla Angličanka, otec Slovák, své písně také velmi často zpíval v obou jazycích svých rodičů. Byl také bývalým členem skupiny Limit, se kterou se později vydal na sólovou dráhu. V roce 1982 se stal prvním slovenským Zlatým slavíkem.Miroslav Žbirka měl se svojí první manželkou Helgou dceru Denisu, s druhou manželkou Kateřinou pak dceru Lindu a syna Davida. Se svou rodinou žil v Praze.Žbirka byl legendou slovenské hudební scény, vícenásobný Slavík a vítěz ankety Zpěvák roku na Slovensku, od roku 2006 člen Síně slávy na Slovensku, hudebník, jehož alba vydávaná od poloviny 80. let dosahovala několikasettisícové náklady. Absolvoval řadu koncertů doma i v zahraničí.Mezi jeho známé písně patří Atlantída, Prvá, Biely kvet, 22 dní. S Marikou Gombitovou nazpíval píseň V slepých uličkách a se zpěvačkou Marthou píseň Čo bolí, to prebolí.Žbirka zemřel 10. listopadu 2021 na zápal plic ve věku 69 let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

