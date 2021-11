https://cz.sputniknews.com/20211119/princ-charles-zrusil-svou-navstevu-letadlove-lodi-queen-elizabeth-po-padu-stihacky-f-35-16563603.html

Princ Charles zrušil svou návštěvu letadlové lodi Queen Elizabeth po pádu stíhačky F-35

Princ Charles zrušil svou návštěvu letadlové lodi Queen Elizabeth po pádu stíhačky F-35

Následník britského trůnu princ Charles zrušil v pátek naplánovanou návštěvu vlajkové letadlové lodi HMS Queen Elizabeth, z níž odletěla stíhačka F-35, která... 19.11.2021, Sputnik Česká republika

Ministerstvo obrany Velké Británie ve středu oznámilo, že stíhací letoun F-35 z britské letadlové lodi Queen Elizabeth spadl do Středozemního moře, pilot se katapultoval.Podle informací deníku se nachází nyní Queen Elizabeth u pobřeží Egypta, kam zavítali na své zahraniční cestě princ z Walesu Charles s manželkou Camillou. Jak se podotýká, v pátek měl Charles odletět ve vrtulníku na letadlovou loď, svou návštěvu ale zrušil „z operativních důvodů“.Britský ministr obrany Ben Wallace dříve prohlásil, že se v pátrání po stíhačce pokračuje. Podotkl, že tento incident bude vyšetřen, a dodal, že všechny cvičné lety F-35 pokračují nehledě na tuto událost.RF věnuje soustředěnou pozornost britské útočné skupině v čele s letadlovou lodí HMS Queen Elizabeth, prohlásil ministr obrany Velké Británie.Podle slov Wallace sledují ruské letouny britskou letadlovou loď, a také bojové letouny na její palubě a flotilu pomocných lodí na jejich plavbě po Středozemním moře. Dříve bylo oznámeno, že se letadlová loď vrací do Velké Británie ze sedmiměsíční plavby do Asijsko-Tichomořského regionu.„Není tajemstvím, že Rusové projevili velký zájem o útočnou skupinu v době její plavby, kdy plula ze Spojeného království do Tichého oceánu, a teď znovu ve Středozemním moři… Rusové tomu věnují samozřejmě značnou pozornost, to jsem také očekával,“ řekl Wallace v rozhovoru pro televizní stanici Sky News.„To je právě to, co děláme i my vůči jejich (RF) lodím… Sledujeme jeden druhého, a snažíme se takto zabránit nedorozuměním a chybám,“ dodal ministr.Podle informací televizní stanice Wallace neuvedl, jestli má Velká Británie informace o tom, že hledat havarovaná letadla mohou také ruské ponorky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

