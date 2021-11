https://cz.sputniknews.com/20211119/protoze-jsem-stoprocentni-netvor-safr-reaguje-na-kritiku-ze-zneuzil-babise-mladsiho-16569846.html

„Protože jsem stoprocentní netvor.“ Šafr reaguje na kritiku, že zneužil Babiše mladšího

„Protože jsem stoprocentní netvor.“ Šafr reaguje na kritiku, že zneužil Babiše mladšího

Portál Deník N přišel s informacemi, že se Andrej Babiš mladší vrátil do Ženevy a že knihu nepíše. Podle novinářů Vodrážky a Zelenky se měl Babiš mladší ve... 19.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-19T19:18+0100

2021-11-19T19:18+0100

2021-11-19T19:18+0100

česko

česká republika

andrej babiš mladší

pavel šafr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/948/22/9482200_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_2147b448329010cd0cd305f4752e0884.jpg

Na začátku článku novináři Prokop Vodrážka a Jakub Zelenka z Deníku N připomínají, že Andrej Babiš mladší před volbami aktivně zasáhl do kampaně a nyní se vrátil zpátky do Ženevy. „Vysvětluje to svou finanční situací. Zároveň se zkomplikovaly projekty, které měl v Česku před volbami dohodnuté – jak práce na knize s novinářem Pavlem Šafrem, tak i film, který natáčel s dokumentaristou Vítem Klusákem,“ píše se v článku.Babiš mladší krátce po volbách na sociálních sítích slavil prohru svého otce, v poslední době jsou však jeho příspěvky na sociálních sítích málo srozumitelné a často obsahují velmi vulgární výpady vůči někdejším podporovatelům. Navíc se Babiš mladší vrátil do Švýcarska.V zářijovém rozhovoru Babiš mladší také zmiňoval finanční problémy, po příjezdu do ČR získal prostředky od novináře Pavla Šafra, se kterým se měli domluvit na vzniku knihy. „Teď už mám příjem, protože jsem začal spolupracovat na knize s panem Šafrem z Forum 24. Dali mi honorář,“ přiznal tehdy Babiš mladší.Šafrova média osud Babiše mladšího před volbami velmi aktivně řešila, nyní to však podle Deníku N vypadá, že se Babiš mladší s Šafrem rozešel ve zlém. Šafr se neomezil pouze zálohou za knihu, ale Babišovi mladšímu také poskytl „výhodné bydlení“.Rozsáhlý článek novináři Deníku N nakonec shrnují do několika bodů. Kromě toho, že se Andrej Babiš mladší vrátil do Švýcarska, se čtenáři také dozvěděli, že šéfredaktor Fóra 24 Šafr ho finančně podporoval a sehnal mu byt, kniha však nebude.Podle novinářů se odjezdem komplikuje také natáčení snímku s dokumentaristou Vítem Klusákem, který však je s Babišem mladším stále v kontaktu. A nakonec podporovatelé Andreje Babiše mladšího jsou překvapeni z jeho vystupování na sociálních sítích.Reakce ŠafraNovinářka Apolena Rychlíková na Twitteru článek portálu sdílela s komentářem, že chování Šafra je za hranou veškeré novinářské etiky. „Především Pavel Šafr nyní působí jako člověk, který AB jr zneužil, vysál a odhodil. Lidsky je mi mladého Babiše hrozně líto,“ napsala Rychlíková, na jejíž slova Šafr rychle reagoval.Naopak výkon novinářů ocenil Pavel Novotný, podle kterého je článek dobře napsaný. „Výtečný text. Prokopa mám rád. Jedinej, komu jsem k tomu něco řekl. Jinak se trápím a dělám mrtvého brouka. Dobře napsané. Jako vždy,“ napsal Novotný.Vývoj vztahů Babiše ml. s „exkamarády“Politik Jan Zahradil se zase vrátil k tématu, spojenému s vztahy mezi Andrejem Babišem juniorem, šéfredaktorem Fóra 24 Pavlem Šafrem a zakladatelem TOP 09 Miroslavem Kalouskem.Zahradil zveřejnil screenshot z twitterového účtu syna premiéra v demisi. Na fotce je vidět, jak Babiš mladší ukazuje vulgární gesto směrem k počítači, na kterém je vidět profil šéfredaktora webu Forum 24 Pavla Šafra. Jak je vidět, ten si Babiše juniora zřejmě zablokoval.Autor statusu ve své poznámce rovněž připomněl lékařku Džamilu Stehlíkovou, starostu Řeporyjí Pavla Novotného a režiséra Víta Klusáka.„Aha. Další předvolební přátelství u konce. Tak to snad aby se teď Šafr pokusil juniora taky někam uklidit. Džamila mu napíše dálkovou diagnózu, Řeporyjec půjčí multikáru k převozu a Klusák o tom natočí časosběrný dokument. Jen co ten chudák Kalda s tím vším,“ napsal Zahradil.Babišovy posudkyPřipomeňme, že v září Babiš mladší získal posudky od znalců, že je z psychiatrického hlediska zcela v pořádku. Tyto posudky vypracovali Džamala Stehlíková a vedoucí katedry pedagogiky a aplikovaných disciplín na Univerzitě J. E. Purkyně (UJEP) Slavomil Fischer.S těmito posudky Babiš mladší konfrontoval svého otce v Ústí nad Labem během slavnostního zahájení předvolební kampaně hnutí ANO. Premiér i po tomto incidentu trval na tom, že jeho syn není psychicky v pořádku. Dále prohlásil, že ho zneužívají jeho političtí odpůrci.Babiš mladší přijel do Česka, aby mimo jiné vypovídal v kauze Čapí hnízdo i svého údajného zavlečení na Krym.Babiš mladší v zářijovém rozhovoru pro Deník N prohlásil, že dostává peníze od šéfredaktora portálu Forum 24 Pavla Šafra, coby honorář za připravovanou knihu. Novinářům také řekl, že si možná najme člověka, který by mu spravoval sociální sítě.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211029/jdou-do-pci-babis-ml-se-rozjel-na-twitteru-demoblok-ho-odkopl-zaznelo-16329348.html

https://cz.sputniknews.com/20211114/cesi-jste-geneticky-odpad-prohlasil-babis-mladsi-novotny-a-kalousek-uz-od-nej-dali-ruce-pryc-16509676.html

https://cz.sputniknews.com/20211102/safr-asi-prestal-zivit-juniora-babis-mladsi-se-na-twitteru-opet-rozjel-16371941.html

https://cz.sputniknews.com/20211118/dalsi-predvolebni-pratelstvi-u-konce-zahradil-sleduje-vyvoj-vztahu-babise-ml-s-exkamarady-16557958.html

https://cz.sputniknews.com/20211106/vase-zeme-neni-pro-vsechny-pani-stehlikova-andrej-babis-mladsi-zautocil-na-liberaly-16421278.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, andrej babiš mladší, pavel šafr