Prymula: V nemocnicích nejsou figuranti, lockdown je možný

Prymula: V nemocnicích nejsou figuranti, lockdown je možný

Epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula byl hostem pořadu Nový den na CNN Prima News. Vyjádřil se k epidemické situaci a k tomu, jak se k tomu... 19.11.2021

Situaci považuje za kritickou, nevylučuje proto lockdown.Na nová opatření je už teď podle Prymuly pozdě. Opatření by měla být nacílená na omezení kontaktů lidí.Kromě toho Prymula apeloval na očkování a doporučil třetí dávku.Epidemická situaceZa čtvrtek laboratoře odhalily 13 374 nových případů koronaviru. Jedná se bezmála o 3000 nově potvrzených případů nákazy víc než před týdnem. Kromě nových případů se zvýšil i počet lidí, kteří skončili v nemocnicích. Momentálně jich tam je 4750, v porovnání s minulým týdnem tedy o tisícovku víc. V těžkém stavu bylo skoro 700 covidových pacientů.Nová opatřeníVláda v demisi včera na tiskové konferenci informovala o nových opatřeních, která by podle premiéra Andreje Babiše měla platit do půlky února.Andrej Babiš uvedl, že se vláda shodla na zavedení podobného, i když ne úplně stejného modelu, jaký platí v Bavorsku. Nová pravidla budou platit od 22. listopadu.Od 22. listopadu se mění pravidla pro testy. Ve službách, gastronomii a ubytovacích zařízeních se člověk musí prokázat kompletním očkováním, nebo proděláním nemoci. Výjimku mají děti, lidé s kontraindikací k očkování a lidé, kteří očkování podstupují.Od pondělí tedy nebudou uznávány pro vstup na hromadné akce a služby antigenní ani PCR testy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

