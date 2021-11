Slovenský Směr-SD se kvůli novým vyhláškám obrací na Ústavní soud

„Po jejich přečtení jsme úplně přesvědčeni, že se na Slovensku zavedla protiústavní segregace. Vyhlášky jasně formulují, co je obchodní dům a že do něj od pondělí bude moci vstoupit pouze očkovaný člověk a ten, co prodělal onemocnění covid-19. Osoba, která má v ruce platný PCR test, se do obchodního domu nedostane. Cílem vyhlášek není bojovat proti pandemii, ale nahnat lidi k očkování,“ uvedl Fico.