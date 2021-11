https://cz.sputniknews.com/20211119/stepanek-o-migracni-krizi-takhle-my-si-tady-v-eu-zijeme-s-pokrytectvim-v-dusi-a-metry-po-kapsach--16563171.html

Štěpánek o migrační krizi: Takhle my si tady v EU žijeme. S pokrytectvím v duši a metry po kapsách

Štěpánek o migrační krizi: Takhle my si tady v EU žijeme. S pokrytectvím v duši a metry po kapsách

Štěpánek ve svém postu vzpomíná na slova německé kancléřky Angely Merkeové v roce 2015. „Wir schaffen das, zvládneme to, pravila Mutti Merkel, čímž de facto do Evropy pozvala i ty, kteří ještě neměli ani sbaleno. Každý, kdo vyslovil pochybnosti, byl promptně označen za xenofoba, extrémistu a nácka. Maďarský premiér Viktor Orbán, který na migrační vlnu, jež zaplavila i Budapešť, zareagoval stavbou plotu na hranicích se Srbskem, byl prohlášen za unijního Antikrista,“ uvedl.A jaký je podle Štepánka výsledek? Evropskými velkoměsty podle jeho slov zní hlas muezzinů, mrtvé počítáme po stovkách, zraněné, znásilněné a okradené po tisících. Pokaždé, když se něco stane, máme se prý semknout. Myšleno pochopitelně tak, že okolo těch, kteří to způsobili, dodává.Konstatuje, že unijní „humanističtí“ a „demokratičtí“ politici kupodivu neposílají k běloruským hranicím autobusy, aby tam migranty naložili a odvezli do Německa, šturmují naopak na východ armády. Jak tohle asi může dopadnout, klade si otázku. Vzápětí poskytuje i odpověď: „Nejspíš úplně stejně jako všechno, co kdy EU vzala do svých rukou.“Nejoblíbenější unijní disciplínou je podle něj pokrytecké měření dvojím metrem. Když totiž migranty do Evropy „distribuuje turecký diktátor Erdogan“, Evropská unie podle Štěpánkových slov uplácí Turecko miliony a miliony eur. Když do Evropy ,,distribuuje migranty běloruský diktátor Lukašenko“, vyhlašuje Evropská unie vůči Bělorusku další a další sankce, poznamenal.Situace na hranicích a migrační krizePřipomeňme, že v létě na hranici Běloruska a Polska, a také Běloruska a pobaltských zemí, značně zesílilo proudění uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u hraničního přechodu shromáždily asi dva tisíce migrantů, kteří si zde spontánně založili tábor.Tento týden se uprchlíci přesunuli na hraniční přechod Bruzgi na bělorusko-polské hranici a v úterý se pokusili prolomit hranici, ale polské bezpečnostní složky je zastavily pomocí speciálních prostředků. Vyšetřovací výbor Běloruska se začal situací zabývat kvůli použití zvláštních prostředků: migranti, kteří se snažili prorazit hranici, se fyzicky nacházeli na běloruském území. Agentura později zahájila trestní řízení a jednání polské strany kvalifikovala jako trestný čin proti bezpečnosti.Západ z toho, co se na hranicích děje, viní Bělorusy. Nicméně Minsk opakovaně odmítl všechna obvinění z vytvoření migrační krize. Tamní prezident Alexandr Lukašenko dokonce prohlásil, že země už nebude omezovat tok lidí: kvůli sankcím Západu na to prý nejsou „ani peníze, ani energie“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

