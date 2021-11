https://cz.sputniknews.com/20211119/tereza-hluskova-veznena-v-pakistanu-muze-byt-propustena-soud-v-lahauru-podepsal-rozsudek-16566134.html

Tereza Hlůšková vězněná v Pákistánu může být propuštěna. Soud v Láhauru podepsal rozsudek

Tereza Hlůšková vězněná v Pákistánu může být propuštěna. Soud v Láhauru podepsal rozsudek

19.11.2021

„Potvrzujeme vyhotovení písemného rozsudku soudu v Láhauru o osvobození české občanky vězněné v Pákistánu. O vyhotovení rozsudku byl dnes (v pátek) informován náš zastupitelský úřad,“ uvedla Davidová.Hlůšková byla zadržena celníky v Pákistánu v lednu 2018 na letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. V březnu 2019 pak byla na osm let odsouzena a dostala pokutu ve výši 800 dolarů. V dubnu podala proti verdiktu odvolání, argumentovala tím, že rozsudek je v rozporu s fakty a nebyly předloženy žádné konkrétní důkazy. Její právník pak informoval, že jí soud vyhověl a Hlůšková byla zproštěna obžaloby.O rozsudku dnes přišly informace na české velvyslanectví v Islámábádu.Hlůšková tvrdila, že do Pákistánu přijela studovat, drogy jí nepatří a podle všeho byly podstrčeny.„Jako cizinka jsem přišla do Pákistánské islámské republiky studovat pákistánskou kulturu, stejně tak si všímat velkorysosti lidí studovat islám během toho, co jsem o tom psala knihu. Nebylo zjištěno, že by jakýkoliv typ narkotik byl ode mě. Dokonce ani ta údajná taška mi nepatřila. Heroin a taška, které patřily nějaké jiné vlivné osobě, mi byly podstrčeny, aby byla uvedená osoba uchráněna,“ uvádí Tereza v rozsudku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

