„To je ta slušnost a havlovská diplomacie?“ Právník poukázal na dvojí metr Fialy

Co se týče návštěvy Fialy u prezidenta Zemana, šéf ODS jej navštívil ve středu v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Po schůzce Fiala přiznal, že prezident měl výhrady k jednomu z navrhovaných jmen. Podle informací MF DNES měl mít Zeman výhrady ke kandidátovi na post ministra zahraničí Janu Lipavskému od Pirátů.Lipavský patřil k nejaktivnějším odpůrcům ruského angažmá v dostavbě Dukovan a v uplynulém volebním období Sněmovny byl například jedním z autorů pozměňovacích návrhů k takzvanému lex Dukovany.Po setkání Zemana s Fialou TV Nova zveřejnila rozhovor s prezidentem. „Velmi pravděpodobně vztáhnu své veto k jedné osobě,“ uvedl Zeman. Dodal, že resort by měl dočasně převzít Fiala, nebo navrhnout někoho jiného. Tento záměr Zemana vyvolal mezi politiky i právníky kritiku. Podle Ústavy ČR se totiž prezidentské veto nevztahuje na jmenování ministrů.Fiala však kritiku ze strany Zemana odmítá. Návrh na ministerské posty Fiala považuje za kvalitní a měnit je neplánuje.Právě na tuto situaci se zaměřil právník Tomáš Týl ve svém postu na Facebooku:„- Fiala: Jsme připraveni se s kýmkoliv na čemkoliv dohodnout.- Zeman: Lipavský není vhodným kandidátem na ministra zahraničí.- Fiala: O složení vlády se nebudu dohadovat.- Kysela: Když bude Zeman trucovitý, je na čase aktivovat článek 66.Tak tohle je ta změna?! To je ta slušnost a havlovská diplomacie? Čekal jsem ledacos, ale trochu jste mne překvapili, to uznávám...“ napsal.Co se týče reakcí lidí, mnozí psali, že takovou reakci čekali. „Od téhle partičky neočekávám nic dobrého... Ale holt, někteří naši spoluobčané potřebují tvrdou lekci... Ach jo...“ zaznělo v jednom z komentářů.„To už by nám mohl dělat zahraniční politiku nějaký ten pouštní blbec s utěrkou na hlavě,“ napsal upřímně další sledující právníka.Někteří pak přišli i s jinou teorií: „Myslím, že Zeman mu ho nechá. Prostě v tom nechá Fialu hezky vykoupat, až začne Lipavský blbnout.“Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

