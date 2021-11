https://cz.sputniknews.com/20211119/ukrajinske-mzv-si-predvolalo-bulharskeho-velvyslance-kvuli-prezidentovym-slovum-o-ruskem-krymu-16565160.html

Ukrajinské MZV si předvolalo bulharského velvyslance kvůli prezidentovým slovům o ruském Krymu

Ukrajinské MZV si předvolalo bulharského velvyslance kvůli prezidentovým slovům o ruském Krymu

Ukrajinské ministerstvo zahraničí si předvolalo bulharského velvyslance v Kyjevě a očekává, že prezident Rumen Radev svá slova o ruském Krymu vyvrátí. Uvedla... 19.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-19T13:34+0100

2021-11-19T13:34+0100

2021-11-19T13:34+0100

svět

ukrajina

rusko

bulharsko

krym

velvyslanec

ministerstvo zahraničních věcí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/464/89/4648914_0:60:3076:1790_1920x0_80_0_0_201439bb95d318888c920a75d588beaf.jpg

Podle ukrajinského listu Gordon řekl Radev ve čtvrtek během předvolebních televizních debat, že „v současné době je Krym ruský, jaký jiný ještě může být“.V ukrajinském resortu diplomacie poznamenali, že slova bulharského prezidenta o Krymu „nepřispívají k rozvoji dobrých sousedských vztahů mezi Ukrajinou a Bulharskem a jsou ostře v rozporu s oficiálním postojem Sofie na podporu ukrajinské suverenity a územní celistvosti“.Jak bylo uvedeno, velvyslanec ujistil o neměnném postoji Bulharska k podpoře územní celistvosti Ukrajiny.Dříve totiž Radev uvedl, že Rusko nemůže být pro Bulharsko příkladem rozvoje kvůli své velikosti a specifickým rysům, obyvatelstvo země ale nemůže považovat Rusko za nepřítele.„Alespoň proto, že Bulhaři berou Rusko jako osvoboditele, mluvíme-li o paměti národa. Posuzovat Rusko začínají obyčejně ,tonoucí‘ politici, a chytají se křečovitě tohoto tématu… To hlavní je hledání dialogu za tak složité situace. Dialog mezi EU a Ruskem byl opravdu poškozen, je v kritickém stavu. A proto jak kancléřka Merkelová, tak i prezident Macron trvali na uspořádání summitu Evropská unie – Rusko. Ten se ale nekonal, a prezident Biden zahájil dialog s prezidentem Putinem mimo EU. Myslím si, že to nelze připustit. Dialog je velmi důležitý, ať už jsou naše vztahy jakkoli napjaté,“ řekl Radev v průběhu televizních debat na Bulharské národní televizi.Vyslovil se i k omezením vůči Ruské federace.„Sankce, které byly zavedeny kvůli situaci na Krymu a na Ukrajině, nejsou účinné. Už kolik let uplynulo od té doby, a naše chování se nijak nemění, sankce nemají žádný účinek, a proto v Radě EU, které se účastním, pracuje zatím technická vláda, hledá se pragmatický přístup, jak by se daly tyto problémy vyřešit… V současné době je Krym ruský, jaký jiný ještě může být,“ vyzdvihl Radev.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

rusko

bulharsko

krym

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, bulharsko, krym, velvyslanec, ministerstvo zahraničních věcí