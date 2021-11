https://cz.sputniknews.com/20211119/vanoce-silvestr-novy-lock-praha-predstavila-treti-ockovaci-kampan-16567143.html

„Vánoce. Silvestr. Nový lock.“ Praha představila třetí očkovací kampaň

Primátor Prahy Zdeněk Hřib dnes na Facebooku informoval o spuštění třetí pražské kampaně k očkování. Spolu s informacemi o výhodách očkování jsou odhaleny... 19.11.2021

Zdeněk Hřib ve svém příspěvku píše, že v předvánočním čase by už měla být očkovací kampaň ve veřejném prostoru spíše nenásilná a smířlivá. „Vyzývá tak k odpovědnosti každého z nás a promlouvá k neočkovaným, ať neberou situaci na lehkou váhu,“ píše pražský primátor.Pražská radnice také odhalila vizuální podobu kampaně s vánočními a novoročními slogany. V Praze tak například uvidíme slogany „Vánoce. Silvestr. Nový lock.“ nebo „Pohoda. Klid. A vir“. Nechybí ani tradiční „Kašpar. Melichar. Pí-sí-ár.“ a „Slunečník. Měsíčník. Kapesník“. A jelikož jde o zimní svátky, nechybí slogan „Sáňkovačka. Koulovačka. Testovačka“.Hřib kromě vizuální prezentace nové kampaně zesiluje i svůj apel k očkování. „Očkování spolu s dodržováním opatření je opravdu nejsilnější zbraní proti pandemii. Jsou pro to nezpochybnitelná vědecká fakta a údaje,“ píše Hřib.Následně pražský primátor některá fakta odhaluje. „Očkování snižuje riziko šíření varianty delta o 63 %. Když už se člověk nakazí, jako neočkovaný má 10x vyšší pravděpodobnost hospitalizace a 11x vyšší pravděpodobnost úmrtí. Přesto máme jen v Praze asi 300 tisíc neočkovaných nad 18 let, kteří ani neprodělali covid. Ochromení nemocnic kvůli péči o kovidové pacienty vede také k odkládání péče o běžné pacienty,” uvádí Hřib.V dalším kroku Hřib vyzývá k očkování a má k tomu důvody. „V Praze je dostatečná očkovací kapacita. Můžete využít například perfektních služeb velkokapacitního metropolitního očkovacího centra na Vyšehradě. Můžete se rezervovat k očkování také jednodávkovou vakcínou Janssen v našem očkovacím centru ve Spálené ulici. K pacientům s pohybovým nebo zdravotním omezením vyjíždějí naše mobilní týmy,“ dodává Hřib s tím, že všechny důležité informace k očkování jsou k nalezení na webu nebo na telefonní lince.Covid v ČeskuZa čtvrtek laboratoře odhalily 13 374 nových případů koronaviru. Jedná se bezmála o 3000 nově potvrzených případů nákazy víc než před týdnem. Úterní číslo (22 tisíc nakažených) zůstává však i nadále rekordní.Kromě nových případů se zvýšil i počet lidí, kteří skončili v nemocnicích. Momentálně jich tam je 4750, v porovnání s minulým týdnem tedy o tisícovku víc. V těžkém stavu bylo skoro 700 covidových pacientů. Incidentní číslo i nadále roste, stouplo z 819 na 847. Situace se však liší napříč republikou. Nejpostiženější je momentálně Morava, v Olomouckém kraji připadá 1241 případů za týden na 100 000 obyvatel, přes tisícovku je také v Jihomoravském a Zlínském kraji a Moravskoslezský kraj se k této hranici blíží. Nejnižší je incidenční číslo naopak v Karlovarském kraji s 292 případy v přepočtu na obyvatele.Pozitivních bylo včera přes 13 tisíc testů, z toho bylo 1323 nákaz zjištěno u rizikové skupiny lidí starších 65 let. O zrychlování epidemie hovoří i stále vysoká pozitivita testů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

