Vláda nebude? Na obzoru je první spor Fialy s prezidentem Zemanem

Kdo s koho. Přemůže designovaný premiér Petr Fiala pana prezidenta Miloše Zemana? Jde o novou vládu, k níž má hlava státu oprávněné výhrady. 19.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-19T17:18+0100

názory

česká republika

miloš zeman

vláda české republiky

petr fiala

Domníval se někdo snad, že Petr Fiala přinese panu prezidentovi Zemanovi seznam ministrů, ten jej schválí a do svaté Barbory budeme mít novou vládu? Pokud ano, tak to se šeredně plete. Půjde o složitý proces. Nový premiér bude muset bojovat s prezidentem.O co jde? Prezident Miloš Zeman předpokládá, že bude vetovat návrh na jednoho ministra nově vznikající vlády Petra Fialy. Aby nemusel vetovat celou vládu, Fialovi navrhne, aby dotčený úřad řídil nebo řízením pověřil jiného člena vlády. U několika kandidátů na ministry má podezření, že resortu nerozumí, jejich vetování ale neplánuje.Zeman to řekl v předtočeném rozhovoru, který vznikl před jeho jednáním s Fialou. Ten po jednání novinářům sdělil, že má Zeman připomínky k jednomu z kandidátů, jméno zveřejnit nechtěl. Měnit návrh na složení vlády ale Fiala neplánuje.Je jasné, že jde o kandidáta na mistra zahraničí od Pirátů Jana Lipavského. Ačkoli sám Lipavský raději na toto téma mlčí. České televizi Lipavský sdělil, že se o domnělém sporu o svou osobu nebude zatím vyjadřovat. „Mé názory a postoje jsou dlouhodobě známé. V této věci nebudu do schůzky s panem prezidentem nic více komentovat,“ uvedl.Je to Lipavský nebo ne, o to ani tak nejde. Jde o to, jestli si pan prezident uchová svou sílu ovlivňovat kvalitu vládního kabinetu.Česká ústava pojem prezidentské veto ve vztahu k nejmenování některých členů vlády nezná, hlava státu může pouze vetovat některé zákony. Ze strany pana Zemana to vždy byla snaha, aby mezi Hradem a Strakovou akademií vládla harmonie. Dříve odmítl jmenovat třeba ministrem zahraničí Miroslava Pocheho nebo ministrem kultury Michala Šmardu.Jenže zásahy do personálního složení vlády se panu Zemanovi dařily, když vláda byla v oslabení a neměla v Poslanecké sněmovně většinu. Tu teď pětikoalice se 108 mandáty má. A vypadá to tak, že Fiala bude chtít prezidentovo veto ignorovat.To znamená dvě věci. Buďto pan prezident Fialovy kandidáty bez výhrad akceptuje, což vypadá jako fikce. Anebo pan Zeman Fialovu vládu nejmenuje a pětikoalice prezidenta požene před Ústavní soud. A dál naší republice bude vládnout Andrej Babiš v demisi a covid.Na blížící se rozepři mezi panem prezidentem Zemanem a budoucím premiérem Fialou se Sputnik zeptal politologa Tomáše Doležala.„Že je velmi pravděpodobný scénář, ve kterém prezident Miloš Zeman nejmenuje ministrem zahraničních věcí Jana Lipavského, bude-li mu budoucím premiérem Petrem Fialou do této pozice navržen. Jestliže prezident v rozhovoru pro TV Nova dokonce sdělil, že přes tento jeho postoj ,nejede vlak‘, můžeme takové veto opravdu očekávat.A očekávat lze i to, že prezident Zeman bude argumentovat např. některými protiizraelskými postoji Jana Lipavského, jeho odmítavým postojem k přesunu české ambasády v Izraeli do Jeruzaléma (což podporuje mimochodem i ODS a Petr Fiala), anebo Lipavského podporou myšlenky uspořádat sjezd sudetských Němců v České republice,“ míní politolog.Vznikající vláda je v jiné pozici než Babišův kabinet. Má ve Sněmovně pohodlnou většinu. Zmůže pan prezident něco? Vždyť Fiala na jeho veto dát nemusí.„Na tuto záležitost nemá podoba a velikost většiny v Poslanecké sněmovně významný vliv. A ústava hovoří jasně v tom smyslu, že členy vlády (ministry) jmenuje prezident na návrh premiéra. Čili nikdo se bez souhlasného projevu vůle prezidenta republiky ministrem nestane, ani Jan Lipavský – bez ohledu na postoj Petra Fialy a na to, zda jeho nominaci prezidentu Zemanovi nakonec předloží nebo nikoli,“ říká pan Doležal.Čeká nás nová krize mezi Hradem a vládou s Poslaneckou sněmovnou?„Uvidíme v nejbližších dnech a týdnech. Důležitou roli bude hrát postoj všech vládních koaličních partnerů, zejména ODS, kde existuje mnoho významných osobností, které rovněž nejsou nakloněni tomu, aby post ministra zahraničních věcí zastával Jan Lipavský resp. aby jej zastával jakýkoli představitel Pirátské strany.V každém případě může být znovu nastolena otázka podání ústavní žaloby na prezidenta pro tzv. ústavní delikt s teoretickou možností zbavení prezidenta úřadu Ústavním soudem – pro to ovšem s nejvyšší pravděpodobností nebude dostatek hlasů (120) v Poslanecké sněmovně. Anebo se dočkáme podání tzv. žaloby na nečinnost (prezidenta republiky) ve věci jmenování člena vlády (Lipavského), kdy by jak Ústavní, tak teoreticky i obecný soud, následně rozhodl, zda prezident v tomto případě navrženého kandidáta jmenovat opravdu musí. Bylo by to zásadní precedentní rozhodnutí i pro budoucnost,“ říká politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

