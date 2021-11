https://cz.sputniknews.com/20211119/za-ctvrtek-pribylo-pres-13-tisic-pripadu-na-slovensku-jsou-podle-premiera-nemocnice-pred-kolapsem-16561071.html

Za čtvrtek přibylo přes 13 tisíc případů. Na Slovensku jsou podle premiéra nemocnice před kolapsem

Za čtvrtek laboratoře odhalily 13 374 nových případů koronaviru. Jedná se bezmála o 3000 nově potvrzených případů nákazy víc než před týdnem. 19.11.2021

Kromě nových případů se zvýšil i počet lidí, kteří skončili v nemocnicích. Momentálně jich tam je 4750, v porovnání s minulým týdnem tedy o tisícovku víc. V těžkém stavu bylo skoro 700 covidových pacientů. Incidentní číslo i nadále roste, stouplo z 819 na 847. Situace se však liší napříč republikou. Nejpostiženější je momentálně Morava, v Olomouckém kraji připadá 1241 případů za týden na 100 000 obyvatel, přes tisícovku je také v Jihomoravském a Zlínském kraji a Moravskoslezský kraj se k této hranici blíží. Nejnižší je incidenční číslo naopak v Karlovarském kraji s 292 případy v přepočtu na obyvatele.Pozitivních bylo včera přes 13 tisíc testů, z toho bylo 1323 nákaz zjištěno u rizikové skupiny lidí starších 65 let. O zrychlování epidemie hovoří i stále vysoká pozitivita testů.Celkově se v Česku nakazilo více než 1,96 milionu obyvatel. Většina lidí se vyléčila, avšak přes 31 tisíc lidí nákaze podlehlo. Politici i odborníci vyzývají občany, aby se nechali naočkovat či si nechali podat posilující dávku.Na zhoršující se situaci reaguje i vláda. Od pondělí 22. listopadu se již nebudou uznávat testy na covid-19 jako covidový certifikát. Pokud budou chtít lidé navštívit restauraci, hotely, provozovny služeb či budou chtít jít na hromadné akce, budou se muset prokázat kompletním očkováním či dokladem o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Testování ve školách bude pokračovat a testovat se budou i neočkovaní zaměstnanci ve firmách.Situace na SlovenskuCo se týče situace u našich slovenských sousedů, podle premiéra SR Eduarda Hegera jsou nemocnice před kolapsem, plicní ventilace mají obsazeno na 100 procent.V souvislosti se změnou covid automatu, který ve čtvrtek schválila vláda, poznamenal, že bude jen dočasný a podle vývoje situace se opatření buď zmírní, nebo ještě více zpřísní. Poukázal na to, že nový covid automat zpřísňuje pravidla zejména pro neočkované, kterých je v nemocnicích drtivá většina – 80 procent.Dalším důležitým faktem podle Hegera je, že operace a zákroky se opětovně musí odkládat a ohroženo je zdraví každého občana. Premiér tvrdí, že očkovaní lidé udělali všechno správně.Zdůraznil, že nemocnice jsou pro všechny, tedy i ​​pro očkované, proto je třeba rostoucí vlnu zpomalit. „Bohužel, svými životy na to doplácejí hlavně neočkovaní a jsou oběti těch, kteří nemilosrdně zneužívají pandemii k politickým cílům. Nevěřte opozici, že dělíme lidi na očkované a neočkované. Na očkované a neočkované rozdělil lidi covid. My ve skutečnosti obě skupiny chráníme,“ dodal předseda vlády.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

