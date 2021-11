https://cz.sputniknews.com/20211120/babis-na-hrad-kdyby-lide-zacali-sbirat-peticni-archy-a-bylo-dost-podpisu-vzkazal-16571657.html

Babiš na Hrad? „Kdyby lidé začali sbírat petiční archy a bylo dost podpisů," vzkázal

Babiš na Hrad? „Kdyby lidé začali sbírat petiční archy a bylo dost podpisů,“ vzkázal

Pro dosluhujícího premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše neskončily parlamentní volby vítězstvím a odchází do opozice. V poslední době tak dostává stále více...

Babišovi pokládají otázky ohledně Hradu novináři, které však často odbývá, tentokrát se však přidala i jeho fanynka, které na YouTube dokonce odpověděl.Nutno podotknout, že novinářům svou kandidaturu sice nevyvrátil, ba naopak od něj zní i takové výroky, že mu prezident Miloš Zeman řekl, že by jej za prezidenta volil či ho ke kandidatuře i vyzval.Kandidaturu nikdo zatím neohlásil, ale všichni, kteří se budou chtít boje o Hrad účastnit, musí své rozhodnutí sdělit a kandidátku odevdzat šestašedesát dní před dnem voleb. A ty se uskuteční v lednu 2023.Podmínky pro kandidáta na prezidenta jsou takové, že musí jít o českého občana staršího 40 let, pokud získá souhlas 20 poslanců, nebo 10 senátorů, nebo petici za jeho kandidaturu podepíše 50 tisíc občanů ČR, kteří mohou volit.Silný kandidátA jaké jsou podle politologů Babišovy šance? Vůbec ne malé. Jak uvedl Právu sociolog Jan Herzmann, ten považuje Babiše za jednoho z nejsilnějších kandidátů. Sdělil, že postup do druhého kola by měl skoro jistý.Herzmann považuje za silné kandidáty např. generála Petra Pavla, šéfa odborářů Josefa Středulu nebo předsedu STAN Víta Rakušana. Šanci podle něj mají i bývalí prezidentští kandidáti, dnes senátoři – Pavel Fischer nebo Marek Hilšer.S podobným názorem ohledně Babišových šancí má i politolog Tomáš Lebeda. „Babiš vytváří veškeré pozitivní předpoklady k tomu, aby kandidovat mohl. Pokud v druhém kole narazí na někoho, kdo se dokáže rozkročit napříč ostře společensky vymezenými tábory, tak by měl ale Andrej Babiš problém,“ sdělil.Odcházející premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že prezident Miloš Zeman by si přál jeho kandidaturu na Pražský hrad. Jestli se tak ale stane, musí rozhodnout hnutí ANO.„Prezident by si přál, abych kandidoval,“ podotkl Babiš s tím, že nejde o novou informaci. Prezident mu údajně o svém přání řekl již 10. října, když spolu jednali po volbách. Hned vzápětí hlavu českého státu odvezli do nemocnice.Babiš v reakci na to uvedl, že se tím nezabývá, jelikož už je tu velmi mnoho kandidátů, kteří již dělají kampaň. „Postavíme nějakého kandidáta, ale nyní se musíme nějak konsolidovat,“ doplnil.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

