https://cz.sputniknews.com/20211120/belorusko-informuje-o-novych-pokusech-polska-litvy-a-lotysska-o-vytlaceni-migrantu-16576836.html

Bělorusko informuje o nových pokusech Polska, Litvy a Lotyšska o vytlačení migrantů

Polsko, Litva a Lotyšsko pokračují v pokusech o násilné vytlačení migrantů na běloruské území, o situaci informuje Běloruský výbor pro ochranu hranic. 20.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-20T15:32+0100

2021-11-20T15:32+0100

2021-11-20T15:32+0100

Podle zpráv Běloruského výboru pro ochranu hranic se nyní nedaleko běloruské hranice na přilehlém území v těžkých podmínkách nachází tři skupiny uprchlíků, mezi kterými jsou ženy a děti. Z polské strany jsou dvě skupiny se 110 lidmi, z lotyšského a litevského směru po jedné skupině, celkem přes 30 lidí.Zástupci OSN navštívili uprchlické centrumZástupci Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a také zástupci mezinárodní organizace pro migraci navštívili logistické centrum na bělorusko-polské hranici, kde nyní pobývají uprchlíci.Delegace OSN dorazila do logistického centra v běloruské vesnici Bruzgi, který běloruské úřady poskytly jako dočasné místo pro uprchlíky. Zástupci OSN si mohli prohlédnout místo nedaleko bělorusko-polské hranice.Situace na hranicích a migrační krizePřipomeňme, že v létě se na hranici Běloruska a Polska a také Běloruska a pobaltských zemí značně zesílilo proudění uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u hraničního přechodu shromáždily asi dva tisíce migrantů, kteří si zde spontánně založili tábor.Tento týden se uprchlíci přesunuli na hraniční přechod Bruzgi na bělorusko-polské hranici a v úterý se pokusili prolomit hranici, ale polské bezpečnostní složky je zastavily pomocí speciálních prostředků. Vyšetřovací výbor Běloruska se začal situací zabývat kvůli použití zvláštních prostředků: migranti, kteří se snažili prorazit hranici, se fyzicky nacházeli na běloruském území. Agentura později zahájila trestní řízení a jednání polské strany kvalifikovala jako trestný čin proti bezpečnosti.Západ z toho, co se na hranicích děje, viní Bělorusy. Nicméně Minsk opakovaně odmítl všechna obvinění z vytvoření migrační krize. Tamní prezident Alexandr Lukašenko dokonce prohlásil, že země už nebude omezovat tok lidí: kvůli sankcím Západu na to prý nejsou „ani peníze, ani energie“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

