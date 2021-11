https://cz.sputniknews.com/20211120/cela-vlada-blba-jen-vy-chytrej-podle-michalka-predehnal-uruguay-cr-v-ockovani-zaznela-kritika-16575219.html

„Celá vláda blbá, jen Vy chytrej.“ Podle Michálka předehnal Uruguay ČR v očkování. Zazněla kritika

„Celá vláda blbá, jen Vy chytrej.“ Podle Michálka předehnal Uruguay ČR v očkování. Zazněla kritika

Poslanec Pirátů Jakub Michálek se pustil do kritiky končícího premiéra Andreje Babiše. Na Twitteru ho zkritizoval, že místo šíření osvěty k očkování šířil... 20.11.2021, Sputnik Česká republika

Michálek zkritizoval premiéra v demisi Andreje Babiše na Twitteru. „Místo osvěty k očkování Andrej Babiš šířil dezinformace o migrantech do chat. Teď se diví, čemu lidi věří. Výsledek jeho šílené vlády? V očkování nás předhonil Vietnam, Urugvaj i Kuba. Zemi předá v katastrofálním stavu. Tisíce mrtvých a omezování občanů, kterému šlo se vyhnout. Hrůza,“ uvedl.Michálek tak reaguje na fakt, že Česká republika se v posledních dnech potýká se stále se zvyšujícími potvrzenými případy covidu-19. Jen za včerejšek byl překonán rekord z úterka. Bylo zaznamenáno 22 936 nakažených, což je zhruba o 8700 více než před týdnem. Páteční přírůstek tak překonal úterní rekord, který činil 22 508 nových případů.Nutno však podotknout, že premiér občany k očkování nabádá. „Situace je kritická, hlavně v Moravskoslezském a Zlínském kraji, kde celé rodiny končí na jednotkách intenzivní péče. Jsou to nenaočkovaní. Chtěl bych důrazně požádat všechny, aby se očkovali. Neočkovaní mají téměř devětkrát větší pravděpodobnost, že budou mít těžký průběh a zemřou,“ uvedl například ve středu.Pod Michálkovým tweetem se rozhořela vášnivá debata.„Prosím, už běžte do vlády a vládněte (vím, vládu jmenuje prezident), to bude pr*el,“ zněla další reakce.Někteří nešli s kritikou daleko. „Šílená vláda teprve přijde. S takovýma diletantama a netáhlama, jako jste vy! Neřekli jste kromě okopávání opatření, vůbec nic. Až teda z Válka vypadlo, že by se měli lidi očkovat. Strašný, co předvádíte, a to nejste ještě u koryta. Hnus.“ Nesouhlas zazněl i v tomto komentáři: „Celá vláda blbá, jen Vy chytrej.“V dalším komentáři zazněla i narážka na nedávné volby. „Jen do toho pane Michálek, tyhle prázdné kecy vás připravily o 30 mandátů, tak jestli chcete přijít i o ty zbylé 4, tak pokračujte.“ Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

