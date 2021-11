https://cz.sputniknews.com/20211120/dietolozka-prozradila-jaka-ryba-je-nejzdravejsi-16562396.html

Dietoložka prozradila, jaká ryba je nejzdravější

Dietoložka prozradila, jaká ryba je nejzdravější

Odbornice na výživu Naděžda Čapkinová prozradila v rozhovoru pro Sputnik, jaká ryba je pro zdraví člověka nejlepší. Zařadíte je i vy do vašeho jídelníčku? 20.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-20T07:31+0100

2021-11-20T07:31+0100

2021-11-20T07:31+0100

zdraví

jídlo

dieta

ryba

trik

tipy

dietologové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/631/24/6312476_0:29:3077:1760_1920x0_80_0_0_1d691879c00767bb216ea54180e052a8.jpg

Odbornice konstatovala, že nejzdravější ryby jsou makrela a sleď. Podle ní jsou ryby severních moří cennou lehce stravitelnou bílkovinou, zdrojem vitaminu D, omega-3 mastných kyselin a antioxidantů.Rady na přípravu rybySmažená ryba není pouze velmi chutné jídlo, které obsahuje spoustu užitečných látek. Jedná se také o pokrm, který je snadně kombinovatelný s různými přílohami. Ale jedna nepatrná chyba při vaření může zkazit celý dojem.Jednou z takových chyb, kterých se mnozí dopouštějí, je nesprávné načasování solení ryb. Sůl by neměla být na šupinách ryb dlouho před tím, než ji začnete smažit.Kdy je ten správný čas na solení? Solit rybu před smažením byste neměli dříve než 15 minut před začátkem přípravy. Když ji nasolíte dříve, ryba může začít pouštět přebytečnou vodu. Výsledkem může být, že ztratí tvar, začne se rozpadávat, což asi hospodyňce k dobré přípravě moc nepomůže.Kdy je lepší rybu vůbec nesolit? Existují také situace, kdy se můžete obejít i bez solení ryby. To je možné v tom případě, když jste ji marinovali v nálevu pro odstranění nepříjemného zápachu. Máme na mysli zejména nálevy jako je mléko s vodou nebo octem, nebo také ve slaném mléku. Když se však kuchař bojí, že jídlo nebude dostatečně výrazné, je možné přidat trochu soli do strouhanky.Abyste si vždy užili pouze čerstvé ryby, nabízíme vám několik jednoduchých tipů, jak se ujistit, že ryby, které si vyberete, vám nezpůsobí otravu.Pokud jde o nákup ryb, ujistěte se, že ryby mají lehkou vůni a nemají špatnou vůni nebo kyselý zápach. Čerstvé říční ryby nebo mořské ryby mají mírnou vodovou vůni, silný rybí zápach naznačuje, že ryby jsou zatuchlé nebo byly konzervovány chemikáliemi. Ve skutečnosti vůně často zůstává i po vaření.Vždy zkontrolujte texturu, čerstvé ryby ji budou mít pevnou. Čerstvá rybí kůže má těsnou a šupinatou strukturu. Zkažené ryby mají obvykle matný vzhled a volné šupiny.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211118/foodblogerka-se-podelila-o-nejlepsi-zpusob-pripravy-lososovite-ryby-pouze-jeden-krok-16547099.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jídlo, dieta, ryba, trik, tipy, dietologové