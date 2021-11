Fiala vyzval, aby spolupráce stran v koalici SPOLU pokračovala i v senátních a komunálních volbách

https://cz.sputniknews.com/20211120/fiala-vyzval-aby-spoluprace-stran-v-koalici-spolu-pokracovala-i-v-senatnich-a-komunalnich-volbach-16576652.html

Předseda občanských demokratů Petr Fiala vyzval stranu TOP 09, aby spolupráce obou stran s lidovci v rámci koalice SPOLU pokračovala i příští rok v komunálních... 20.11.2021

Podle Fialy by koaliční partnerství mělo pokračovat nejen na vládní úrovni. Koalici chce zachovat také pro senátní volby a volby do obecních zastupitelstev, které se v Česku budou konat v roce 2022.Také šéf Starostů Vít Rakušan uvedl, že rovněž doufá v součinnost s TOP 09. Míní, že je „čas na širší týmovost“.Starostové ve sněmovních volbách kandidovali v koalici s Piráty. Obě strany se s koalicí SPOLU budou podílet na příští vládě.Připomeňme, že na dnešním celostátním sněmu TOP 09 obhájila Markéta Pekarová Adamová post předsedkyně. Kvůli zhoršení epidemické situace se sněm koná částečně online. V centru Cubex v Praze na Pankráci jsou přítomni členové nejužšího vedení a také část kandidátů do předsednictva, kteří vystoupí se svými kandidátskými projevy.Pekarová Adamová během svého úvodního projevu uvedla, že doufá, že se sněm v takové podobě koná naposled. Všechny delegáty, kteří nejsou přítomni osobně, ujistila, že jejich hlasování bude tajné. Ráno bylo fyzicky přítomno 41 delegátů a 116 jich bylo online. Podle Pekarové Adamové se co do technického zabezpečení hnutí inspirovalo u německé CDU.Složení nové vládyPrvním místopředsedou vlády by měl být šéf hnutí STAN Vít Rakušan, který má usednout zároveň v čele ministerstva vnitra. Dalšími vicepremiéry budou Marian Jurečka (KDU-ČSL), Vlastimil Válek (TOP09) a Ivan Bartoš (Piráti).Fiala stane v čele nové vlády složené z ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů, která nahradí končící kabinet Andreje Babiše (ANO). Vznikající kabinet bude mít 18 členů. Končící vláda má členů pouze 15. ODS připadne premiérské křeslo a pět ministerstev, Starostům čtyři resorty, Pirátům a lidovcům po třech a TOP 09 získá dva resorty.Předseda koalice Spolu Petr Fiala představil prezidentu Zemanovi jména na posty ministrů nové vlády. Šéf ODS jej navštívil ve středu v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Po schůzce Fiala přiznal, že prezident měl výhrady k jednomu z navrhovaných jmen. Podle informací MF DNES měl mít Zeman výhrady ke kandidátovi na post ministra zahraničí Janu Lipavskému od Pirátů. Fiala však kritiku ze strany Zemana odmítá. Návrh na ministerské posty Fiala považuje za kvalitní a měnit je neplánuje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

