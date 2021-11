https://cz.sputniknews.com/20211120/jak-budou-vypadat-vanocni-trhy-v-brne-kluziste-bude-letos-chybet-16574258.html

Jak budou vypadat vánoční trhy v Brně? Kluziště bude letos chybět

Jak budou vypadat vánoční trhy v Brně? Kluziště bude letos chybět

Advent a vánoční čas se nezadržitelně blíží, vždyť první svíčku na adventním věnci zapálíme již příští neděli. Přípravy vánočních trhů, které jsou populární... 20.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-20T12:26+0100

2021-11-20T12:26+0100

2021-11-20T12:26+0100

česko

trh

česká republika

vánoce

brno

město

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/16574444_0:487:2527:1908_1920x0_80_0_0_9dc775bff16856b83997d839b0f9d69b.jpg

Brněnské vánoční trhy začínají za týden a organizátoři hodlají udělat vše pro to, aby se trhy uskutečnily a byly pro návštěvníky co nejbezpečnější.Vánoční strom na náměstí Svobody i Zelném trhu se rozsvítí příští pátek už dopoledne. „Stánky se otevřou také dopoledne a na odpoledne a večer chystáme několik opakování světelné show na Svoboďáku, abychom zabránili návalu lidí v jeden čas,“ oznámila ředitelka Turistického informačního centra (TIC) Jana Janulíková.V loňském roce musely být trhy kvůli covidovým opatřením bez občerstvení, letos už nabídnou tradiční sortiment. Náměstí Svobody zaplní 45 stánků a zimní bar, na Dominikánském náměstí bude dvanáct stánků.Pozornost byla obrácena na městské části. „V dotazníku se každý mohl vyjádřit, co jeho městskou část charakterizuje. Přišly nám stovky odpovědí, což nás překvapilo. Pro každou městskou část jsme vytvořili motiv, ať už se jedná o architekturu, zvířata, jídlo, lidi, nebo přírodu,“ sdělil Jakub Konvica z Neon Studia. Moravské náměstí v Brně je rozkopané a oblíbené vyhlídkové kolo bude tak letos chybět. Pokud patříte mezi nadšence, pak můžete zavítat do Znojma. Vánoční Znojmo z ptačí perspektivy bude možné zhlédnout každý den od 28. listopadu až do 3. ledna.V Břeclavi, Hodoníně, Mikulově nebo Vyškově se vánoční stromy rozsvítí o první adventní neděli 28. listopadu, v Břeclavi k tomu chystají andělskou lightshow a loutkové divadlo.U lidí je oblíbené i vánoční kluziště. V Ostravě lidé nepřijdou o tyto radovánky ani letos. Výstavba ledové plochy pro Ostravské Vánoce už začala, ale nikoli na Masarykově náměstí, kde tradičně stála. Poprvé ale kluziště bude stát jinde – na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Poprvé si můžete jít zabruslit 27. listopadu. V provozu má být denně od 10 do 20 hodin až do 2. ledna 2022.Co se týče kluziště, v hanácké metropoli se budou lidé muset bez něj obejít. Oblíbené vyhlídkové kolo však v Olomouci chybět nebude. Chybět nebude ani historický kolotoč a Ježíškova dílna. Novinkou bude zvláštní stánek s vyhlídkou na střeše.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211110/advent-se-neuprosne-blizi-mesta-se-pripravuji-na-vanocni-trhy-v-olomouci-to-bude-bez-kluziste-16469154.html

česká republika

brno

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trh, česká republika, vánoce, brno, město