Ještě není ve funkci a už to schytal za kompetence. Lipovská smetla budoucího ministra školství

2021-11-20T20:23+0100

„Kolegové říkají, že fakulty potřebují revoluci. Rád bych mluvil s konferencí rektorů a se všemi děkany pedagogických fakult. Vím, že částečně jsou svázáni akreditacemi, jež mají od MŠMT. Na druhou stranu po nich chceme větší změnu, kterou jim akreditace ne úplně v plné šíři umožňuje, “ avizoval Gazdík.„Budoucí ministr školství Petr Gazdík sice ví, že je nutná revoluce na pedagogických fakultách, ale evidentně netuší, co pod MŠMT spadá a co ne,“ okomentovala výrok politika Lipovská.Dále vysvětlila, že o akreditacích už pět let nerozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale nezávislý Národní akreditační úřad.„Byla to tehdy velká revoluce při novelizaci tzv. ‚stojedenáctky‘. Snad to tedy budoucím ministrovi školství panu Gazdíkovi vládní emeritní duo Magnificencí Fiala & Bek někdy vysvětlí...“ doplnila ekonomka.Co na to sledující?„No hlavně že chce revoluci,“ sarkasticky se vyslovila Miloslava Menclová.„Gazdík je zvyklý podlézat, ne myslet,“ nešetřil budoucího ministra Jaroslav Junek.„Úplný masakr! Ten Gazdík by mel chodit kanály, protože neví, kdo přesně rozhoduje o akreditacích. Hned, jak bude vláda jmenována, bych ho vyzval, aby podal demisi,“ rýsuje scénář Ondrej Klaban.Někteří sledující však začali s útokem na autorku statusu.„Hanko, už máte úroveň pavlačové drbny. Pro vizi českého školství je úplně u pr*ele, který úřad akredituje,“ napsal Pavel Sycha.„No jo, kdybyste nebyla neúspěšná politička, tak byste taky měla třeba rozhovor v Lidových novinách, paní Lipovská, “ ironizuje Tomáš Beran.„Velké množství studijních programů pedagogických oborů skutečně akredituje MŠMT,“ vyzdvihl Martin Hrbek.Od komentujících padly i návrhy, a to zcela radikální povahy.„Zrušit polovinu fakult, které jsou k ničemu,“ napsal Svatopluk Krejčí.„Zase chce nějaký nedouk dělat revoluci ve školství. Bůh ať ochraňuje české školství. Opakuji: Je třeba zrušit Ministerstvo školství aspoň na 15 let, aby se školství zotavilo!“ doporučil Marián Adamus.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

