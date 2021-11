„Karle, upadlo ti varle. A už neber ty drogy.“ Miliardář Janeček šokoval výzvou k neočkování dětí

https://cz.sputniknews.com/20211120/karle-upadlo-ti-varle-a-uz-neber-ty-drogy-miliardar-janecek-sokoval-vyzvou-k-neockovani-deti-16577698.html

Na videu vidíme Janečka coby aktivního parašutistu, který skáče z letadla a jde bojovat za svobodu. Zdá se, že vizionář shledal inspiraci ve tvorbě Georga Orwella.„Videoklip vyjadřuje ultimátní touhu po svobodě a myšlenku, že odvážní lidé mohou věci měnit a nedopustit návrat doby, kdy se nesmí zpívat,“ uvedl Janeček v rozhovoru pro web Mediaguru.Právě výrok o nedopuštění návratu doby, kdy se nesmí zpívat, je součástí dotčeného spotu.Na síti to, co předvedl Janeček, naráží většinou na razantní kritiku.„Měly Vaše děti covid? Víte vůbec, jak to s některými z nich dokáže zamávat? Nepřála bych Vám zažit ten strach, když malinké dítě leží ve vysokých horečkách, zvrací, má průjem a vy nevíte, co to s ním udělá ze dne na den, jestli nebude mít následky nebo PIMS (postcovidový syndrom, pozn. red ),“ dotazuje se Zossarian v sukni.„Viděla jsem Váš výstup v rámci Zlatého slavíka. Zpívejte, pane Janečku - i když nejste zpěvák. Kázejte o očkování, i když nejste lékař. Nikdo vám bránit nebude a nemůže. Btw kdyby to náhodou nevyšlo, vypadá to pak takhle (a penězi se z toho nelze vykoupit),“ neskrývá ironii uživatelka Šmoulinka.„Děkuji, že jste v době, kdy různé zdravotnické týmy padají na ústa, jipky se plní, již dva roky nevidíme racionální řešení, opět prokázal, že vizionář nejste ani omylem a pouze si mastíte své vlastní nabubřelé ego. Nechápu, kde se ve vás a vám podobných plácalech ta drzost bere,“ napsal Jiří Chvojka.„Proč musí být každý miliardář úchylný narcistický psychopat a hrát si na spasitele?“ dotazuje se Jiří VedralNěkteří porovnali Janečka se zesnulým miliardářem Petrem Kellnerem.„Dobrá otázka, řekla bych, že Kellner se nepředváděl, užíval si získané bohatství pro své záliby, protože jich měl hodně a netoužil po pochvale, nepotřeboval to, někteří vlastně neví, co s těmi penězi, protože jich tolik vůbec nepotřebují, kupují si za ně pouze obdiv slabých,“ přišla s úvahami Milena Olivková.Další sledující měli pro miliardáře i doporučení.„Zoufalý Janečku Karle. Nikdo Ti zpívat nezakazuje, jenže ten Tvůj ‚zpěv‘ je falešný. Zeptej se pozůstalých, jestli je jim do zpěvu. Poslechnout Tě znamená, že těch, co by mohli zpívat, hodně ubude. Copak po očkování proti tetanu, obrně, neštovicím atd. Ti někdo zakazoval zpívat?“ napsal Radomír Kašpar.Navíc se našli i takoví, kteří vytkli Janečkovi absenci kreativity.„To nemáte vlastní invenci, že musíte kopírovat Ridley Scott a Apple,“ podotkl Vojtěch Vyplel.Uveďme rovněž, že kontroverzní klip Janeček prezentoval během hudební soutěže Český slavík, jejíž hlavním partnerem je právě tento podnikatel. Ještě před samotnou ceremonií sdílel své stanovisko ohledně pandemie a očkování dětí.„Nejhorší zlo je tlak na očkování dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje. Je absolutně nepřijatelné, abychom kvůli strachu o sebe sama ohrožovali přirozenou imunitu našich dětí,“ zveřejnil svůj postoj Janeček, který v přímém přenosu zopakoval.Někteří lidé považují jak video, tak i proslov Janečka za začátek prezidentské kampaně.O něco později televize Nova se distancovala od proslovu miliardáře na Českém slavíkovi. „Pořad Český Slavík je připravován externí firmou, která odpovídá za obsah a jeho kvalitu. TV Nova nezasahuje do složení hostů či do obsahu jejich projevů,“ napsala stanice na svém twitterovém profilu.„Zároveň se tímto pořadem potvrdil trend, který nabývá na intenzitě - kdy jedinec nebo společnost produkuje nebo vyrábí pořad, v jehož rámci prezentuje svoje politické či společenské názory. Budeme muset s právníky hledat cestu, zda lze při dnešní mediální legislativě v budoucnu podobným excesům zabránit,“ vyplýví z prohlášení televize Nova.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

