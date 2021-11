https://cz.sputniknews.com/20211120/krainova-se-zeptala-na-sex-neockovanych-s-ockovanymi-lide-smichem-malem-umreli--16579663.html

Krainová se zeptala na sex neočkovaných s očkovanými. Lidé smíchem málem umřeli

Supermodelka Simona Krainová místo tradičních fotografií svého nádherného těla nebo krásného obličeje přišla s otázkou, ke které ji zřejmě inspiroval rostoucí... 20.11.2021, Sputnik Česká republika

„Nevíte někdo, jestli je povolený sex neočkovaných s očkovanými? Nebo jak je to s tím pícháním?“ dotazuje se celebrita.Pod jejím statusem se objevily početné komentáře od fanoušků.„Zákaz!!! Simi, očko s neočko prý jenom 5 minut.. Tak asi bude hooodně rozvodů,“ poskytla satirický komentář uživatelka s nickem Mon.„A nedej bože, aby se někomu narodil míšenec,“ utahuje si Andrea Chladková.„Jen s dvoumetrovým rozestupem,“ zavtipkoval Jiří Zapletal.„Každý ať si píchá, s kým chce, hlavně ať nejsou zaplněné nemocnice a když budeme potřebovat i vy a vaše děti, abychom se do nich dostali…“ moudře upozornila Mária Bôžiková.„Na pracovišti by to asi bylo možné, když si neočkovaný udělá test,“ uvedla Ilona Pechová.Nechyběla poznámka na adresu budoucího premiéra České republiky.Politická témata se v komentářích neomezila jen na budoucího předsedu vlády.„Simča na Hrad,“ doporučila Milla Karras.„No radši bych počkala, až co řekne vláda,“ domnívá se s humorem Světlana Jovanovič.Někteří neskrývají, že jim po přečtení statusu Simony bylo opravdu do smíchu.„Chcípám,“ napsala Shary.„Jsem mrtvá,“ přiznala se Irena Daněla.Objevili se i takoví, kteří Simonu za danou otázku zkritizovali.„Už se tyto blbosti nedají číst, očkování neočkování, ani pokud je to vtip,“ vyjádřila se Isabela Halasová.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

