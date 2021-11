https://cz.sputniknews.com/20211120/lehce-vydelane-penize-na-silnici-v-carlsbadu-vypadly-z-pancerovaneho-vozu-bankovky-zacala-panika-16575999.html

„Lehce vydělané peníze.“ Na silnici v Carlsbadu vypadly z pancéřovaného vozu bankovky, začala panika

Dvě osoby byly v pátek zatčeny poté, co pancéřovaný kamion vysypal na dálnici Interstate 5 v Carlsbadu pytle s penězi. Vidina rychle získaných peněz vyvolala... 20.11.2021, Sputnik Česká republika

Kolem deváté hodiny ranní vypadly poblíž Cannon Rd na silnici I-5 z pancéřovaného vozu, který mířil z místní banky do Federální rezervní banky, dva pytle s penězi.Peníze se rozptýlily po jízdních pruzích směrem na sever a na jih a způsobily rozsáhlou zácpu na severní straně, protože řidiči zastavovali a parkovali na krajnici.Policie uvedla, že na několika videích ze sociálních médií jsou vidět lidé na dálnici, kteří hotovost sbírají, a že na vyšetřování spolupracuje s FBI. Policie uvedla, že řidič vozu se snažil získat část peněz z jízdních pruhů, ale pak začal lidi natáčet.Nebyly zveřejněny žádné podrobnosti o tom, kolik peněz pravděpodobně z vozidla vypadlo.Dva lidé byli dokonce zatčeni. Ti prý omylem zamkli své auto a odešli, čímž zablokovali jízdní pruhy, uvedl seržant. Dodal, že tyto dvě osoby byly zatčeny za odcizení hotovosti, ale vyšetřování pokračuje.Několik lidí, kteří zastavili, aby si sebrali peníze, je podle agentury CHP okamžitě vrátilo.FBI a Kalifornská dálniční hlídka (CHP) vydaly bulletin s fotografiemi osob, které jsou podle nich v souvislosti s incidentem hledány k výslechu. Policie uvedla, že lidé mohou být za odcizení hotovosti a její nevrácení stíháni. Každý, kdo si z místa činu odnesl peníze, je má do 48 hodin vrátit na pobočku CHP ve Vistě nebo zavolat na číslo 858-637-3800, aby je vrátil a vyhnul se případnému obvinění z trestného činu.Kuriózní případPolicisté řešili kuriózní případ loupeže. Obviněni byli tři muži, kteří nalákali poškozeného do vozidla pod záminkou, že od něj koupí telefon. Když muž sedl do auta, vozili ho po Klatovech a nutili, aby pro ně vybíral peníze z bankomatů.Obviněni byli tři muži z Janovic nad Úhlavou, z Klatov a Nepomuku ve věku třicet, dvaačtyřicet a pětatřicet let. Trojice mužů se 30. října měla v obci na Klatovsku domluvit s poškozeným, že od něj koupí mobilní telefon. Pod touto záminkou si muž sedl do jejich automobilu. Trojice pachatelů však neměla v úmyslu kupovat žádný telefon. Poté, co muž sedl do auta, mu pachatelé začali vyhrožovat násilím a požadovali po něm 20 tisíc korun. Informovala o tom mluvčí policie Dana Ladmanová.Muži pak vozili poškozeného po Klatovech k různým bankomatům a nutili ho vybrat nejdříve 10 tisíc korun a pak 2 tisíce. Poškozeného pak muži odvezli zpět do obce, pod podmínkou, že po půlnoci vybere další peníze a předá je. To už si ale pro ně přišli policisté. Dva pachatelé byli zadrženi na místě, další během hodiny v Klatovech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

