https://cz.sputniknews.com/20211120/media-pri-protestech-v-nizozemskem-rotterdamu-bylo-sedm-lidi-zraneno-a-20-zadrzeno-16573285.html

Média: Při protestech v nizozemském Rotterdamu bylo sedm lidí zraněno a 20 zadrženo

Média: Při protestech v nizozemském Rotterdamu bylo sedm lidí zraněno a 20 zadrženo

Sedm lidí včetně policistů bylo zraněno a dvacet zadrženo při zásahu proti protestu v nizozemském Rotterdamu. Demonstranti protestovali proti omezujícím... 20.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-20T11:10+0100

2021-11-20T11:10+0100

2021-11-20T11:10+0100

svět

protestní akce

demonstrace

nizozemí

zranění

opatření

protest

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/16573069_57:0:2830:1560_1920x0_80_0_0_9255f0514f8efacfa6814914ca39b4df.jpg

Již dříve bylo oznámeno, že několik lidí bylo zraněno v důsledku varovných výstřelů, které policie vypálila při rozhánění protestujících v Rotterdamu.Starosta Rotterdamu Ahmed Aboutaleb označil protesty v ulicích Rotterdamu za „běsnění násilí“.Minulý týden oznámil úřadující nizozemský premiér Mark Rutte, že se úřady rozhodly zavést řadu omezujících opatření v boji proti šíření koronaviru, která budou platit do 4. prosince.Obchody a supermarkety se základními potřebami, lékárny, restaurace, kavárny a bary musí zavřít ve 20 hodin. Ostatní obchody, kadeřnictví a kosmetické salony budou mít nyní otevřeno do 18 hodin. Sportovní akce se budou konat bez diváků. Zároveň se omezení nebudou vztahovat na koncertní sály, kina a divadla. Kromě toho opět platí pravidlo dodržování vzdálenosti 1,5 metru od ostatních a doporučení pracovat pokud možno z domova.Situace v ČRNutno podotknout, že situace není dobrá napříč Evropou, výjimkou není ani Česká republika. V pátek laboratoře odhalily nejvíce potvrzených případů koronaviru za celou dobu epidemie. Bylo zaznamenáno 22 936 nakažených, což je zhruba o 8700 více než před týdnem. Páteční přírůstek tak překonal úterní rekord, který činil 22 508 nových případů.Za posledních sedm dní tak na sto tisíc obyvatel připadá 929 nakažených. Takzvané incidenční číslo je dosud nejvyšší, v porovnání s předchozím dnem vzrostlo o 82.Za pět dní v tomto týdnu, tedy od pondělka do pátku, přibylo v zemi celkem 84 539 potvrzených případů covidu. Je to více než za celý minulý týden dohromady, a to navzdory tomu že tuto středu byl státní svátek. Laboratoře v pátek provedly asi 146 000 testů, což je zhruba o 8000 více než před týdnem.Na zhoršující se situaci reaguje i vláda. Od pondělí 22. listopadu se již nebudou uznávat testy na covid-19 jako covidový certifikát. Pokud budou chtít lidé navštívit restauraci, hotely, provozovny služeb či budou chtít jít na hromadné akce, budou se muset prokázat kompletním očkováním či dokladem o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Testování ve školách bude pokračovat a testovat se budou i neočkovaní zaměstnanci ve firmách.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211120/novy-smutny-rekord-za-patek-bylo-odhaleno-22-936-pripadu-covidu-19-16572133.html

nizozemí

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

protestní akce, demonstrace, nizozemí, zranění, opatření, protest, koronavirus