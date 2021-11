https://cz.sputniknews.com/20211120/mlada-ceska-ktera-byla-veznena-za-pasovani-drog-v-pakistanu-byla-dnes-propustena-16579095.html

Mladá Češka, která byla vězněná za pašování drog v Pákistánu, byla dnes propuštěna

Tereza Hlůšková, která byla v pákistánském vězení od roku 2018, byla dnes propuštěna na svobodu. S návratem do rodné země jí pomůže ambasáda. 20.11.2021, Sputnik Česká republika

Terezu Hlůškovou z Uherského Hradiště zadrželi celníci 10. ledna roku 2018 na letišti v Láhauru. Uvádí se, že měla projít přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek, když směřovala na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Pákistánský tisk uvádí, že se poté chystala do Irska. Celníci našli v kufru celkem devět kilogramů drogy. Mladá žena od začátku tvrdí, že je nevinná, soud o tom však nepřesvědčila. Tereza byla odsouzena na osm let a osm měsíců, rozsudek byl však nepravomocný.Zmiňme, že mladá žena již od začátku tvrdí, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Ve vězení strávila bezmála čtyři roky.V březnu 2019 byla na osm let odsouzena a dostala pokutu ve výši 800 dolarů. V dubnu podala proti verdiktu odvolání, argumentovala tím, že rozsudek je v rozporu s fakty a nebyly předloženy žádné konkrétní důkazy. Její právník pak informoval, že jí soud vyhověl a Hlůšková byla zproštěna obžaloby.Hlůšková tvrdila, že do Pákistánu přijela studovat, drogy jí nepatří a podle všeho byly podstrčeny.Její propuštění se očekávalo každým dnem. Již v pátek totiž uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová, že propuštění by mělo následovat v řádu hodin či dnů. Avšak vzhledem k přání blízké rodiny ministerstvo nemůže poskytnout další informace o organizaci její cesty zpět do České republiky.Dnes informoval resort na Twitteru, že byla Tereza propuštěna.Propouštěcí formulář již podepsali i pákistánští soudci, a Češka je tak definitivně nevinná. Může tedy opustit věznici v Láhauru, ve které strávila přes tři roky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

