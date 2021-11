https://cz.sputniknews.com/20211120/na-pozadi-migracni-krize-polsky-premier-vyrazi-na-turne-po-evrope-chce-resit-nebezpeci-z-vychodu-16575776.html

Na pozadí migrační krize polský premiér vyrazí na turné po Evropě. Chce řešit „nebezpečí z východu"

Na pozadí migrační krize polský premiér vyrazí na turné po Evropě. Chce řešit „nebezpečí z východu“

Podle něj krize na východě neskončila a existují předpoklady, že geopolitická krize potrvá možná roky.Polský premiér by měl v nejbližších dnech navštívit Litvu, Estonsko a Lotyšsko.Následně podle polského mluvčího budou následovat návštěvy ostatních zemí Evropské unie a Evropy, při kterých má být představena současná geopolitická situace. Také by měla být přijata preventivní opatření, aby Evropská unie, Evropa i NATO mohly být připraveny na potenciální hrozbu z východu.Situace na hranicích a migrační krizePřipomeňme, že v létě se na hranici Běloruska a Polska a také Běloruska a pobaltských zemí značně zesílilo proudění uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u hraničního přechodu shromáždily asi dva tisíce migrantů, kteří si zde spontánně založili tábor.Tento týden se uprchlíci přesunuli na hraniční přechod Bruzgi na bělorusko-polské hranici a v úterý se pokusili prolomit hranici, ale polské bezpečnostní složky je zastavily pomocí speciálních prostředků. Vyšetřovací výbor Běloruska se začal situací zabývat kvůli použití zvláštních prostředků: migranti, kteří se snažili prorazit hranici, se fyzicky nacházeli na běloruském území. Agentura později zahájila trestní řízení a jednání polské strany kvalifikovala jako trestný čin proti bezpečnosti.Západ z toho, co se na hranicích děje, viní Bělorusy. Nicméně Minsk opakovaně odmítl všechna obvinění z vytvoření migrační krize. Tamní prezident Alexandr Lukašenko dokonce prohlásil, že země už nebude omezovat tok lidí: kvůli sankcím Západu na to prý nejsou „ani peníze, ani energie“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

