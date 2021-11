https://cz.sputniknews.com/20211120/na-slovensku-to-vre-kvuli-ockovani-fico-a-pellegrini-odmitaji-povinnou-vakcinaci-16580670.html

Na Slovensku to vře kvůli očkování. Fico a Pellegrini odmítají povinnou vakcinaci

Na Slovensku to vře kvůli očkování. Fico a Pellegrini odmítají povinnou vakcinaci

Slovenský premiér Eduard Heger v sobotu uvedl, že s právníky diskutuje o možnosti povinného očkování seniorů. Tato myšlenka se nelíbí opozičnímu Směru-SD, ani...

Lídr opoziční strany Směr-SD Robert Fico na sociální síti uvedl, že strana udělá všechno pro to, aby povinné očkování proti covidu-19 nikdy neprošlo.Fico trvá na tom, že očkování musí být dobrovolné a právní postavení očkovaného, testovaného a toho, kdo prodělal covid-19, musí být stejné. V případě zavedení povinného očkování Směr-SD nařízení napadne u Ústavního soudu SR.Podle mimoparlamentní strany Hlas-SD může prosazování povinného očkování zvýšit napětí ve společnosti na extrémně nebezpečnou úroveň.Očkování odmítá také mimoparlamentní hnutí Republika, její lídr a europoslanec Milan Uhrík je přesvědčený, že zvýšením očkování se situace nezmění. „Namísto honění injekcemi všech kolem by se měli soustředit na fungování zdravotnictví, včasnou léčbu pozitivních a nemocných a ochranu rizikových skupin,“ uvedl ve stanovisku Uhrík.Lockdown na SlovenskuSlovenský premiér Eduard Heger nevyloučil zavedení lockdownu pro všechny po vzoru Rakouska. Pokud nedojde ke zlepšení epidemické situace, příští týden se budou opatření opět zpřísňovat. Slovenský premiér také nevyloučil celostátní lockdown s cílem ochránit nemocnice. Informoval o tom v pořadu slovenské televize RTVS.Podle Hegera o všem rozhodnou nejbližší dny.„Opatření, která jsme tento týden přijali, považuji za přísná, ale situaci sledujeme. Pokud se to bude zhoršovat, budeme muset dále opatření opět zpřísňovat. Nepovažuji zatím za reálné uvolňování opatření pro očkované,“ uvedl Heger.Slovenský premiér také nevyloučil zavedení celostátního lockdownu. Pomohlo by to ochránit nemocnice před kolapsem a stabilizovat situaci před Vánoci.Na Slovensku je aktuálním tématem povinné očkování seniorů. Baví se o tom premiér s právníky a také ministryní spravedlnosti Marií Kolíkovou. Cestou ven z koronavirové pandemie by podle premiéra mohlo být zavedení povinného očkování pro lidi nad 65 let.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

