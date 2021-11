https://cz.sputniknews.com/20211120/na-snemu-top-09-se-obhajuji-funkce-a-resi-budoucnost-hnuti-primo-naproti-veznice-zertuje-kalousek-16573538.html

Na sněmu TOP 09 se obhajují funkce a řeší budoucnost hnutí. Přímo naproti věznice, žertuje Kalousek

Dnes se koná celostátní sněm TOP 09, kde se rozhoduje o vedení strany na další dva roky. Jedinou kandidátkou na předsedu hnutí je Markéta Pekarová Adamová. Ta... 20.11.2021, Sputnik Česká republika

Kvůli zhoršení epidemické situace se sněm koná částečně online. V centru Cubex v Praze na Pankráci jsou přítomni členové nejužšího vedení a také část kandidátů do předsednictva, kteří vystoupí se svými kandidátskými projevy.Pekarová Adamová během svého úvodního projevu uvedla, že doufá, že se sněm v takové podobě koná naposled. Všechny delegáty, kteří nejsou přítomni osobně, ujistila, že jejich hlasování bude tajné. Ráno bylo fyzicky přítomno 41 delegátů a 116 jich bylo online. Podle Pekarové Adamové se co do technického zabezpečení hnutí inspirovalo u německé CDU.Jeden je i kandidát na post místopředsedy strany, senátor Tomáš Czerin, který post obhajuje. Posty místopředsedů chtějí obhájit i budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, šéf poslaneckého klubu Jan Jakob, předseda karlovarské krajské organizace Lukáš Otys a senátor Herbert Pavera. Do nejužšího vedení se budou snažit vrátit bývalý předseda strany Jiří Pospíšil a bývalý místopředseda Michal Kučera.O konání sněmu TOP 09 se humorně vyjádřil i bývalý předseda TOP 029 Miroslav Kalousek.Markéta Pekarová Adamová obhájila funkciMarkéta Pekarová Adamová obhájila svoji funkci předsedkyně TOP 09. Pro se vyslovilo 163 delegátů ze 176 přítomných. TOP 09 je součástí vítězné koalice Spolu, v nové vládě bude mít dvě ministerská křesla. Křeslo ministra zdravotnictví získá Vlastimil Válek a křeslo pro vědu a výzkum se dostane poslankyni Heleně Langšádlové.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

