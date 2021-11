https://cz.sputniknews.com/20211120/novy-smutny-rekord-za-patek-bylo-odhaleno-22-936-pripadu-covidu-19-16572133.html

Nový smutný rekord. Za pátek bylo odhaleno 22 936 případů covidu-19

Nový smutný rekord. Za pátek bylo odhaleno 22 936 případů covidu-19

Za posledních sedm dní tak na sto tisíc obyvatel připadá 929 nakažených. Takzvané incidenční číslo je dosud nejvyšší, od pátku vzrostlo o 82.Za pět dní v tomto týdnu, tedy od pondělka do pátku, přibylo v zemi celkem 84 539 potvrzených případů covidu. Je to více než za celý minulý týden dohromady, a to navzdory tomu že tuto středu byl státní svátek. Laboratoře v pátek provedly asi 146 000 testů, což je zhruba o 8000 více než před týdnem.Co se týče nemocnic, pak tam bylo k pátku 4890 hospitalizovaných s koronavirem. V těžkém stavu bylo 724 z nich.Za hlavní nástroj, jak bojovat proti epidemii, se mezi experty považuje očkování. K tomu, aby se občané nechali naočkovat, vyzývají jak politici, tak odorníci. Počet podaných dávek vakcíny v Česku překročil 13 000 000. V pátek očkování podstoupilo více než 56 000 lidí.Na zhoršující se situaci reaguje i vláda. Od pondělí 22. listopadu se již nebudou uznávat testy na covid-19 jako covidový certifikát. Pokud budou chtít lidé navštívit restauraci, hotely, provozovny služeb či budou chtít jít na hromadné akce, budou se muset prokázat kompletním očkováním či dokladem o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Testování ve školách bude pokračovat a testovat se budou i neočkovaní zaměstnanci ve firmách.Od začátku epidemie, tedy od loňského března, zaznamenaly laboratoře v Česku celkem 1 980 849 případů koronaviru. Většina lidí se již z nákazy vyléčila.Zhoršování situace v EvropěKoronavirová situace se v Evropě horší. V reakci na to vyhlásil rakouský kancléř Alexander Schallenberg v zemi zavedení povinného očkování proti koronaviru od 1. února 2022 a také zavedení národního lockdownu od pondělka maximálně na 20 dní. Od 15. listopadu v Rakousku platí lockdown pro nenaočkované osoby. Nicméně se epidemiologická situace stálé zhoršuje, denní přírůstky onemocnění lámou rekordy, jednotkám intenzivní péče hrozí zaplnění pacienty s covidem-19.Co se týče situace v Německu, pak tamní ministr zdravotnictví Jens Spahn nevyloučil možnost zavedení národního lockdownu. V posledních týdnech je výskyt onemocnění covid-19 v Německu nejvyšší za celou dobu pandemie. Úřady v Bavorsku vyhlásily kvůli šíření koronaviru omezující opatření, která budou pro neočkované osoby znamenat v podstatě lockdown. Bavorsko je jedním z lídrů mezi regiony v Německu, pokud jde o výskyt covidu-19.Kulturní akce budou podléhat přísným podmínkám: obsazenost nebude vyšší než 25 %, na akce budou vpuštěni pouze očkovaní a ti, kteří covid překonali s aktuálním negativním výsledkem testu. V oblastech Bavorska, které byly čtvrtou vlnou pandemie obzvláště zasaženy, budou uzavřeny kulturní instituce a další zařízení pro volný čas a služby, jako jsou fitness centra, hotely, restaurace a kadeřnictví.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

