Polský ministr obrany pochválil vojáky, kteří napadli novináře na polsko-běloruské hranici

Polský ministr obrany pochválil vojáky, kteří napadli novináře na polsko-běloruské hranici

Pokusy o útok na bělorusko-polskou hranici pokračovaly i během uplynulé noci, informoval o tom polský ministr obrany Mariusz Błaszczak ve vysílání rádia RMF... 20.11.2021, Sputnik Česká republika

Błaszczak uvedl, že předcházející noc se nelišila od toho, co se dělo během minulých dní a nocí.Polský ministr se v rozhovoru dotkl také tématu útoku na fotoreportéry, mezi nimiž byl i Čech Martin Divíšek. Polští vojáci měli v úterý poblíž polsko-běloruské hranice napadnout tři fotoreportéry. Mělo se jednat o Macieka Nabrdalika, Macieja Moskwu a zmíněného Martina Divíška.Błaszczak informoval, že tito vojáci od něj dostali pochvalu. „Dostali ode mne ocenění. V jistém smyslu jsem je za jejich čin pochválil,“ řekl ministr.Útok na reportéryPress Cluv Polska po útoku na novináře uvedla, že novináři dokumentovali přítomnost polské armády u obce Wiejki, přitom se představili a upozornili, že budou pořizovat snímky. Následně při zpáteční cestě je ale lidé v uniformách vytáhli z auta a škubali jimi a používali vulgarismy. Novináři museli svléct bundy, následně je spoutali a nechali tak až do příjezdu policie. Kromě toho jim prohledali vůz a paměťové karty fotoaparátů.Český reportér Divíšek, který pracuje pro agenturu European Pressphoto Agency po dohodě se zaměstnavatelem odmítl celou věc komentovat. Polský fotograf Moskwa ČTK sdělil, že jsou v pořádku, ale byli šokováni incidentem.Polský ministr obrany dále nechtěl komentovat, kdy přesně dostanou novináři povolení ke vstupu do pohraničí, ministr s tím zatím nemá dobré zkušenosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

