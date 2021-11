https://cz.sputniknews.com/20211120/skandal-v-nemeckem-fotbale-hlavni-trener-werderu-bremy-mel-pouzivat-padelany-certifikat-o-ockovani-16574913.html

Skandál v německém fotbale. Hlavní trenér Werderu Brémy měl používat padělaný certifikát o očkování

Hlavní trenér německého fotbalového klubu Werder Brémy Markus Anfand po podezření z používání padělaného certifikátu o očkování proti covidu-19 odstoupil, klub... 20.11.2021, Sputnik Česká republika

Prokuratura Brém již dříve zahájila vyšetřování Anfanda kvůli možnému používání padělaného certifikátu o očkování. Samotný trenér uváděl, že byl dvakrát očkován v oficiálním vakcinačním centru.Místní hygiena se Anfandem začala zabývat po pozitivním testu na covid-19 obránce Marca Friedla. V trenérově dokumentu měla najít nesrovnalosti.Společně s hlavním trenérem Werder opustil také jeho asistent Florian Junge. Anfand vedl Werder od léta 2021, trénoval tak také českého brankáře Jiřího Pavlenku. V dnešním zápase proti Schalke bude na lavičce Werderu druhý asistent Anfanda Daniel Zenkovich.Po třinácti kolech druhé Bundesligy má Werder na kontě 19 bodů a je na 13. místě.Rekordní nárůst nakažených v ČeskuV pátek laboratoře odhalily nejvíce potvrzených případů koronaviru za celou dobu epidemie. Bylo zaznamenáno 22 936 nakažených, což je zhruba o 8 700 více než před týdnem. Páteční přírůstek tak překonal úterní rekord, který činil 22 508 nových případů.Za posledních sedm dní tak na sto tisíc obyvatel připadá 929 nakažených. Takzvané incidenční číslo je dosud nejvyšší, v porovnání s předchozím dnem vzrostlo o 82.Za pět dní v tomto týdnu, tedy od pondělka do pátku, přibylo v zemi celkem 84 539 potvrzených případů covidu. Je to více než za celý minulý týden dohromady, a to navzdory tomu že tuto středu byl státní svátek. Laboratoře v pátek provedly asi 146 000 testů, což je zhruba o 8000 více než před týdnem.Co se týče nemocnic, pak tam bylo k pátku 4 890 hospitalizovaných s koronavirem. V těžkém stavu bylo 724 z nich.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

