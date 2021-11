https://cz.sputniknews.com/20211120/spojene-staty-se-chystaji-vybudovat-na-mesici-jadernou-elektrarnu-16578304.html

Spojené státy se chystají vybudovat na Měsíci jadernou elektrárnu

Spojené státy se chystají vybudovat na Měsíci jadernou elektrárnu

NASA a Národní laboratoř v Idahu v pátek 19. listopadu oznámily soubor nápadů na vybudování jaderné elektrárny na Měsíci, která by se mohla stát zdrojem... 20.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-20T19:55+0100

2021-11-20T19:55+0100

2021-11-20T19:55+0100

svět

usa

jaderná elektrárna

vesmír

měsíc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1169/39/11693996_0:157:2048:1309_1920x0_80_0_0_016ab26482b9552b443448de129784f4.jpg

Američané mají v úmyslu postavit takovou elektrárnu na Měsíci do konce 20. let 21. století, sběr nápadů bude ukončen 19. února 2022. Vedoucí projektu v laboratoři Sebastian Corbisiero zdůraznil, že spolehlivá a výkonná energie na povrchu Měsíce by byla důležitým krokem ve výzkumu vesmíru lidmi.Podle NASA umožní trvalá přítomnost člověka na Měsíci, aby se dalším cílem stal Mars. Jaderný reaktor fungující v podmínkách jiné planety bude možné replikovat a povede také k technologickému rozvoji.Předpokládá se, že reaktor bude postaven na Zemi a poté dopraven na Měsíc. Systém bude zahrnovat jádro reaktoru poháněné uranem, systém, který přeměňuje teplo na elektřinu, systém řízení ohřevu a distribuční systém. Elektrárna by měla mít výkon alespoň 40 kilowattů po dobu deseti let.Zařízení se musí zapínat a vypínat bez lidského přičinění, musí fungovat na palubě přistávacího modulu a musí být přizpůsobeno pro přepravu. Pro druhou zmíněnou podmínku musí reaktor splňovat parametry válce o výšce čtyři metry a průměru šest metrů.Další přistání na MěsíciNové přistání člověka na Měsíci bude možné nejdříve v roce 2025, první pilotovaný let v rámci programu Artemis na oběžnou dráhu kolem Měsíce se uskuteční nejdříve v květnu roku 2024, oznámil nedávno na briefingu šéf NASA Bill Nelson, zároveň tím poprvé obnovil harmonogram programu návratu Američanů na Měsíc, který oznámila předchozí administrativa.Vysvětlil, že průtahy jsou spojeny mj. s pokusy komerční společnosti Blue Origin vystoupit proti udělení NASA kontraktu v hodnotě 2,9 miliard dolarů na vývoj přistávacího modulu pro lety na Měsíc společnosti SpaceX. „Ztratili jsme skoro půl roku,“ přiznal Nelson.Na dobu projednání žaloby Blue Origin byly všechny práce podle kontraktu pozastaveny. Minulý týden odmítl soud projednávat žalobu společnosti proti NASA a tím jednání formálně ukončil.Administrativa Donalda Trumpa prohlásila ambiciózní plán návratu Američanů na Měsíc v roce 2024. Program Artemis předpokládá nejdříve bezpilotní a pilotovaný let k Měsíci, založení měsíční orbitální stanice, a poté i přistání člověka na povrchu Měsíce. S příchodem nového vedení NASA za Bidenovy vlády byl cíl návratu na Měsíc zachován, termíny se ale až do dneška podstatně nezměnily.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211112/nedaleko-zeme-byl-nalezen-ztraceny-fragment-mesice-16483669.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, jaderná elektrárna, vesmír, měsíc