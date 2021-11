https://cz.sputniknews.com/20211120/ukrajinska-armada-provedla-cviceni-na-hranicich-s-beloruskem-16571401.html

Ukrajinská armáda provedla cvičení na hranicích s Běloruskem

Ukrajinská armáda provedla cvičení na hranicích s Běloruskem

Ukrajinští vojáci, pohraničníci a policisté provedli cvičení na zajištění pořádku na hranici v Rovenské oblasti, která sousedí s Běloruskem. Během cvičení byla... 20.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-20T06:30+0100

2021-11-20T06:30+0100

2021-11-20T06:30+0100

ukrajina

bělorusko

O cvičeních na hranicích s Běloruskem dříve informoval ukrajinský ministr vnitra Denis Monastyrskij.Podotýká se, že se cvičení zúčastnili policisté, pohraničníci, národní garda, vojáci a pracovníci migrační služby.Tajemník rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Aleksej Danilov dříve oznámil, že Ukrajina bude adekvátně konat v případě opakování situace s průnikem nelegálních migrantů na bělorusko-polské hranici, podle něj má země dostatek sil a prostředků. Náměstek ukrajinského ministra vnitra Jevgenij Enin uvedl, že bezpečnost na hranici s Běloruskem bude v souvislosti s možným vyostřením situace zajišťovat asi 8,5 tisíce vojáků, včetně pohraničníků, protože k eskalaci může dojít kdykoliv.Situace na hranicích a migrační krizePřipomeňme, že v létě na hranici Běloruska a Polska, a také Běloruska a pobaltských zemí, značně zesílilo proudění uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u hraničního přechodu shromáždily asi dva tisíce migrantů, kteří si zde spontánně založili tábor.Tento týden se uprchlíci přesunuli na hraniční přechod Bruzgi na bělorusko-polské hranici a v úterý se pokusili prolomit hranici, ale polské bezpečnostní složky je zastavily pomocí speciálních prostředků. Vyšetřovací výbor Běloruska se začal situací zabývat kvůli použití zvláštních prostředků: migranti, kteří se snažili prorazit hranici, se fyzicky nacházeli na běloruském území. Agentura později zahájila trestní řízení a jednání polské strany kvalifikovala jako trestný čin proti bezpečnosti.Západ z toho, co se na hranicích děje, viní Bělorusy. Nicméně Minsk opakovaně odmítl všechna obvinění z vytvoření migrační krize. Tamní prezident Alexandr Lukašenko dokonce prohlásil, že země už nebude omezovat tok lidí: kvůli sankcím Západu na to prý nejsou „ani peníze, ani energie“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

