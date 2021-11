https://cz.sputniknews.com/20211120/usa-maji-problemy-s-f-35-v-evrope-koupi-letouny-i-cesko-16578530.html

USA mají problémy s F-35 v Evropě. Koupí letouny i Česko?

Prodeje stíhacích letounů USA páté generace F-35 Lightning II v Evropě naráží na velkou konkurenci místních výrobců bojových letounů, informuje o tom Breaking... 20.11.2021, Sputnik Česká republika

V článku se uvádí, že v nejbližších letech Finsko, Česko a Švýcarsko přijmou konečné rozhodnutí o nákupu nových stíhacích letounů, které nebude zohledňovat pouze finanční a technické otázky, ale také politiku. „Všechny tři zvažované země mají unikátní charakteristiky, které mohou vytvořit problémy americkým letounům páté generace,“ uvádí se.Redakce také píše, že F-35 Lighting II může být pro Českou republiku drahá, ČR nyní využívá švédské JAS 39 Gripen. Podle Breaking Defense může Praha i nadále využívat letouny švédské společnosti Saab AB, což „pravděpodobně méně naštve Rusko“. „Letouny americké výroby mají jednu výhodu, nedávný politický propad vztahů mezi Českem a Ruskem,“ uvádí se v článku.Finsko, které není členem NATO, disponuje americkými F/A-18 Hornet. Podle Breaking Defense bude vybírat mezi JAS 39 Gripen a F-35 Lighting II. Portál si je jistý, že nový finský letoun bude muset překonávat ruskou protivzdušnou obranu a bojovat proti moderním ruským letounům. V prvním případě je výhodnější málo pozorovatelný F-35 Lightning II, ve druhém JAS 39 Gripen, protože může využívat švédské letecké základny.Proti nákupu amerických letounů ve Švýcarsku vystupují převážně občané francouzsky mluvících regionů, kteří jsou přesvědčeni o efektivnosti nákupu evropského (francouzského) Rafale.F-35 do ČeskaNejmenovaný americký zdroj odbornému serveru Janes prozradil, že by se Česko mělo aktivně zajímat o nákup až 40 stíhaček páté generace F-35 od Spojených států amerických. K věci se již vyjádřil resort obrany, stejně jako premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).Zdroj prozradil, že stíhací letouny F-35 od společnosti Lockheed Martin se pomalu stávají standardními stroji pro země NATO. O jejím nákupu jedná například Finsko a podle posledních informací se o nákup strojů zajímá i Česko.Zmiňovaná zpráva na serveru Janes hovořila také o tom, že původně se ČR zajímala o stíhačky F-16, ale společnost Lockheed Martin se rozhodla zaměřit svou nabídku na modernější F-35. V textu se také píše, že by F-35 mohly nahradit celkem14 stíhaček JAS-39 Gripen, jejichž pronájem Armádě ČR skončí v roce 2027.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

