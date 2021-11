USA mohou posílit svou přítomnost na Blízkém východě, prohlásil šéf Pentagonu

https://cz.sputniknews.com/20211120/usa-mohou-posilit-svou-pritomnost-na-blizkem-vychode-prohlasil-sef-pentagonu-16573847.html

Spojené státy budou zachovávat značnou vojenskou přítomnost na Blízkém východě, a v případě nutnosti ji posílí, prohlásil šéf Pentagonu Lloyd Austin. 20.11.2021, Sputnik Česká republika

Austin dodal, že USA dávají přednost diplomacii a považují vojenskou sílu za pomocný prostředek.Podle jeho slov „trvá Washington na prohlubování mnohastranných partnerství“ na Blízkém východě, která by mohla čelit výzvám pro tento region. Uvedl mezi nimi pandemii koronaviru, klimatickou krizi, problémy šíření jaderných zbraní, činnost extremistických skupin, a také „podporu teroristických útvarů Íránem“. Šéf Pentagonu tvrdí, že íránské bezpilotní letouny brání USA v boji s teroristy.Kritika ÍránuUSA a jejich spojenci se vracejí do Vídně, aby došlo k jednání s Íránem o návratu ke Společnému akčnímu plánu poctivě, kroky Teheránu v posledních měsících však nedodávaly naděje, prohlásil Lloyd Austin.Zároveň zdůraznil, že akce Íránu v posledních měsících „nedodávaly naděje, zejména v kontextu vývoje jejich jaderného programu“. Šéf Pentagonu Lloyd Austin varoval, že USA jsou ochotny prozkoumat alternativní cesty urovnání íránského jaderného problému, nebude-li diplomacie účinná.„Zachováváme oddanost diplomatickému řešení jaderné otázky, avšak nebude-li Írán připraven na vážnou spolupráci, projednáme všechny nezbytné možnosti zajištění bezpečnosti Spojených států,“ řekl Austin na konferenci v Bahrajnu.Vyjádřil přitom jistotu v tom, že lze rychle obnovit jadernou dohodu, vrátí-li se Írán na jednání do Vídně „s konstruktivními pozicemi“.Bezpilotní letouny jako hrozbaMinistr obrany USA označil stále širší využití íránských útočných bezpilotních letounů za stálou hrozbu pro americké síly na Blízkém východě a za překážku v boji s terorismem.„Široké použití Íránem bezpilotních sebevražedných letounů je stálou hrozbou pro americká vojska a překážkou v boji proti Islámskému státu. Jak vidíme v Iráku, Saúdské Arábii a v jiných zemích regionu, mnozí naši partneři narážejí každý den na stejné nebezpečí,“ podotkl na konferenci v Bahrajnu.Šéf Pentagonu slíbil spojencům pomoc v boji s nálety dronů.„Zvýšili jsme podstatně obranné možnosti Saúdské Arábie. Saúdské pozemní a vojensko-letecké síly zachycují nyní 90 % bezpilotních letounů a raket letících z Jemenu. Pracujeme na tom, abychom zvýšili jejich efektivitu na 100 %,“ řekl Austin.*Teroristická organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

