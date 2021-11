https://cz.sputniknews.com/20211120/usa-nejsou-zatim-pripraveny-anoncovat-dodavky-zbrani-ukrajine-prohlasila-psakiova-16574154.html

USA nejsou zatím připraveny anoncovat dodávky zbraní Ukrajině, prohlásila Psakiová

Spojené státy nejsou zatím připraveny anoncovat dodávky další vojenské pomoci Ukrajině, prohlásila v pátek mluvčí Bílého domu Jen Psakiová. 20.11.2021, Sputnik Česká republika

Ukrajinská delegace v čele s novým ministrem obrany Alexejem Reznikovem se vydala ve čtvrtek na týdenní pracovní návštěvu USA a Kanady. Pentagon dříve oznámil, že ministr obrany USA Austin Lloyd měl s Reznikovem schůzku, v jejímž průběhu potvrdil ochotu USA posílit obranyschopnost Ukrajiny před tváří vnějších hrozeb.Urovnání konfliktu na DonbasuAdministrativa USA vítá nedávné prohlášení prezidenta RF Vladimira Putina o tom, že konflikt na Donbasu má být urovnán mírovou cestou na základě minských dohod, prohlásila mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.Putin nedávno podotkl, že partneři v normandské čtyřce – SRN a Francie – nezpochybňují význam minských dohod slovy, ve skutečnosti ale podporují linii Kyjeva na jejich demontáž, což zavádí jednání do slepé uličky. Ruský prezident vyzval nicméně k pokračování ve zprostředkovatelských úsilích v „normandském formátu“, protože alternativa plnění minských dohod v plném rozsahu není.„Vítáme prohlášení prezidenta Putina o nutnosti urovnat konflikt na Donbasu mírovou cestou na základě minských dohod. Podporujeme aktivizaci úsilí pro dosažení urovnání v rámci minských dohod a vyzýváme k neodkladným krokům pro obnovení režimu zastavení palby z července roku 2020,“ řekla Psakiová v průběhu pravidelného briefingu.Mluvčí Bílého domu zároveň řekla, že USA jsou i nadále vážně znepokojeny „vojenskými akcemi ze strany RF vůči Ukrajině, a vyzývají Moskvu k uvolnění napětí“. Když mluvila o rozvoji rusko-amerických vztahů, vyjádřila jménem Washingtonu souhlas s ruským předákem v tom, že obě země mají zachovávat dialog pro urovnání existujících rozporů. „Souhlasíme, to je také součást důležitých diskusí,“ dodala Psakiová.Kyjev a západní státy vyjadřují v poslední době znepokojení v souvislosti s údajným zesílením „agresivních akcí“ ze strany Ruska u hranic s Ukrajinou. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesunuje vojska v hranicích svého území a dle vlastního uvážení. Podle jeho slov to nikoho neohrožuje a nemělo by nikoho znepokojovat.V RF nejednou vyvrátili zprávy řady západních médií o tom, že Rusko prý přisunuje vojska ke hranici s Ukrajinou. Ruský prezident Vladimir Putin označil dříve za alarmistická prohlášení o tom, že RF prý chystá vpád na Ukrajinu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

