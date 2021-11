https://cz.sputniknews.com/20211120/ve-velke-britanii-zvazuji-diplomaticky-bojkot-zimni-olympiady-v-cine-16572721.html

Ve Velké Británii zvažují diplomatický bojkot zimní olympiády v Číně

Ve Velké Británii zvažují diplomatický bojkot zimní olympiády v Číně

Britský premiér Boris Johnson zvažuje diplomatický bojkot zimních olympijských her v Pekingu, informoval deník Times. Stejné plány již dříve oznámil americký... 20.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-20T09:57+0100

2021-11-20T09:57+0100

2021-11-20T09:57+0100

svět

čína

usa

velká británie

londýn

johnson & johnson

olympiáda

olympijské hry

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/15430607_0:282:1920:1362_1920x0_80_0_0_18b9c964f28b1a5ec5e8e1b4258c747e.jpg

Podle deníku britská vláda aktivně diskutuje o možnosti upustit od vyslání představitelů na zimní olympijské hry v Pekingu, přičemž zastáncem této myšlenky je údajně i ministryně zahraničí Liz Trussová. Podle jedné ze zvažovaných variant by Británii mohl zastupovat velvyslanec, ale ne žádný jiný představitel.Podobnou myšlenku diplomatického bojkotu vyslovil ve čtvrtek i americký prezident Joe Biden. Olympijský a paralympijský výbor Spojených států se však postavil proti výzvám skupin na ochranu lidských práv k bojkotu zimních olympijských her v Pekingu v příštím roce.Peking zdůraznil, že jakákoli politizace her „porušuje olympijského ducha a poškozuje zájmy sportovců všech zemí“.V červenci Johnson prohlásil, že nepodpoří bojkot zimních olympijských her v Pekingu v roce 2022 kvůli údajnému porušování lidských práv ze strany čínské vlády v Sin-ťiangu, a argumentoval tím, že byl vždy „instinktivně“ proti bojkotu sportu.V létě britské labouristické zákonodárkyně Lisa Nandyová a Jo Stevensová vyzvaly konzervativní vládu, aby podpořila politický bojkot zimních olympijských her, pokud Čína neumožní vyšetřovatelům OSN neomezený přístup do provincie Sin-ťiang.Nandyová uvedla, že britská vláda „zaspala“ situaci, která se podle jejího názoru rovná „genocidě“.V březnu Spojené státy, Spojené království, Kanada a Evropská unie uvalily sankce na čtyři čínské úředníky a jeden subjekt za údajné porušování lidských práv v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. Peking tato obvinění opakovaně odmítl.ZOH 2022Zimní olympijské hry 2022 se budou konat v čínském Pekingu. Slavnostní zahájení proběhne 4. února 2022, ukončení pak 20. února. V Pekingu se uskuteční olympiáda již podruhé. První olympijské hry v tomto městě proběhly v roce 2008 a bude to první město, které hostilo jak letní tak i zimní olympijské hry.Město Peking tak bude čtvrté či páté asijské město, které hostilo zimní olympijské hry. První město bylo Sapporo v Japonsku v 1972, druhé bylo Nagano také v Japonsku v 1998 a třetí byl Pchjongčchang v Jižní Koreji v 2018. Soči, kde se konaly Zimní olympijské hry 2014, může být dle různých výkladů počítáno jak do Evropy, tak do Asie.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211113/hrib-sofistikovane-drazdi-cinu-prevzal-zastitu-nad-kongresem-ujguru-a-z-tchaj-wanu-doveze-luskouny-16497837.html

čína

usa

velká británie

londýn

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, usa, velká británie, londýn, johnson & johnson, olympiáda, olympijské hry