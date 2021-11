https://cz.sputniknews.com/20211120/ve-vidni-proti-covidovym-opatrenim-protestuje-okolo-35-tisic-lidi-16578708.html

Ve Vídni proti covidovým opatřením protestuje okolo 35 tisíc lidí

Ve Vídni proti covidovým opatřením protestuje okolo 35 tisíc lidí

Okolo 35 tisíc lidí se ve Vídni účastní sobotní demonstrace. Lidé protestují proti omezujícím opatřením kvůli šíření covidu-19. Sputniku situaci na místě... 20.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-20T16:25+0100

2021-11-20T16:25+0100

2021-11-20T16:29+0100

svět

rakousko

demonstrace

vídeň

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/582/05/5820507_0:239:3073:1968_1920x0_80_0_0_a1213d4fea1024fae65710c9da60fca1.jpg

Podle něj je atmosféra na demonstraci docela napjatá, několik lidí již bylo zadrženo. Řada demonstrantů na policisty házela pivní lahve.Protivníci omezujících opatření znovu vyšli do ulic Vídně poté, co rakouský kancléř Alexander Schallenberg vyhlásil další lockdown kvůli koronaviru. V Rakousku navíc od 1. února 2022 bude povinné očkování proti covidu-19.Poviné očkování a lockdown v RakouskuRakouský kancléř Alexander Schallenberg vyhlásil v zemi zavedení povinného očkování proti koronaviru od 1. února 2022 a také zavedení národního lockdownu od pondělka maximálně na 20 dní.„Od pondělka vstoupí v platnost maximálně na 20 dní národní lockdown. Každých deset dní se bude provádět hodnocení. Lockdown automatický skončí nejpozději 13. prosince, od tohoto dne skončí lockdown pro očkované a ty, co nemoc prodělali,“ prohlásil Schallenberg během tiskové konference po zasedání vlády s regionálními úřady.Od 15. listopadu v Rakousku platí lockdown pro nenaočkované osoby. Nicméně se epidemiologická situace stálé zhoršuje, denní přírůstky onemocnění lámou rekordy, jednotkám intenzivní péče hrozí zaplnění pacienty s covidem-19.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211119/rakousko-od-1-unora-zavede-povinne-ockovani-16562614.html

rakousko

vídeň

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rakousko, demonstrace, vídeň, koronavirus