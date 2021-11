https://cz.sputniknews.com/20211120/whatsapp-vyda-verzi-pro-ipad-pomohl-apple-16580281.html

WhatsApp vydá verzi pro iPad. Pomohl Apple

věda a technologie

ipad

whatsapp

WhatsApp již dlouho naznačoval novou verzi aplikace pro iPad. Jak uvádí 9to5mac, nyní je již známo, že společnost Meta vydá novou aplikaci pro iPad.Vyšlo také najevo, že verze pro tablety vznikne s podporou pro počítače Apple s operačním programem macOS. Podle specialistů se to podařilo díky projektu Apple pod názvem Catalyst.U WhatsApp pro macOS Catalyst však dojde k vylepšení pro správné používání aplikace s klávesnicí a myší, aby všechny funkce fungovaly jako na počítači s Windows. To zahrnuje upozornění a přihlášení k vašemu účtu.Specialisté sice stále nevědí, kdy přesně bude aplikace pro iPad a macOS vydána, nicméně aplikace jsou ve fázi aktivního beta testování.Vzhled samostatné aplikace WhatsApp pro iPad je pokračováním nové iniciativy společnosti Meta ve snaze zpřístupnit messenger na různých zařízeních současně. Soudě podle oznámení vývojáři přišli na to, jak zajistit synchronizaci šifrovaných zpráv, která umožní implementovat formát.Nová funkce WhatsAppuNa populárním messengeru WhatsApp se objevila funkce, která uživatelům zvyšuje důvěrnost. Jak oznámil portál WABefaInfo, aktualizace může být přístupná již dnes pro uživatele s verzí aplikace 2.21.23.14.Jde o možnost skrývat některé údaje svého profilu před části kontaktů. Uživatelé mohou mj. nastavit seznamy lidí, kteří vidí dobu poslední návštěvy, fotografii profilu a rubriku O sobě. Všechny tyto funkce byly dříve otestovány v jednotlivých beta verzích aplikace, teď jsou ale přístupné širokému okruhu testerů současně.Uživatelé, kteří aktivovali tuto funkci, která dostala název Moje kontakty, kromě… nebudou moci vidět dobu poslední návštěvy u kontaktů, které ze seznamu vyloučili. Zároveň se toto pravidlo nerozšiřuje na fotografii profilu a na rubriku s osobními údaji: uživatel je bude moci vidět dokonce u kontaktů, jimž zablokoval přístup ke stejným informacím o sobě.Podotýká se, že na přístrojích, pro něž je nová funkce nepřístupná, se objeví po budoucích aktualizacích.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

