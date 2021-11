Za vlády slovenského protikorupčního hnutí Matoviče si Slovensko ve světovém žebříčku pohoršilo

https://cz.sputniknews.com/20211120/za-vlady-slovenskeho-protikorupcniho-hnuti-matovice-si-slovensko-ve-svetovem-zebricku-pohorsilo-16575095.html

Slovensko si o dvě příčky pohoršilo v Globálním indexu korupce a to nehledě na to, že ve vládě sedí antikorupční hnutí OĽANO. Slovensko se tak ocitlo na 42... 20.11.2021, Sputnik Česká republika

„Globální index korupce je složený index nabízející klasifikaci vnějších rizik podle zemí, co se týče korupčních zločinů a zločinů bílých límců. Globální index korupce byl sestaven v rámci všeobecnějšího plánu na zmírnění rizik, který je v souladu s mezinárodními doporučeními a aktuálně závaznými právními požadavky,“ stojí na webu švýcarské organizace, která index vyhotovuje.Předseda slovenské vlády Eduard Heger odmítá převzít odpovědnost za zhoršení postavení Slovenska v žebříčku.Podle deníku to ale tak zcela není, nakolik globální index neměří pouze vnímání problému korupce ve společnosti. Je založen na 43 různých otevřených datasetech, které pocházejí výhradně z 11 mezinárodně uznávaných institucí, mezi nimiž je Organizace Spojených národů, Světová banka, Finanční akční výbor, Světové ekonomické fórum nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a také zmíněná Trasparency International.Při sestavování žebříčku brali v úvahu 28 indikátorů rozdělených do šesti základních kategorií: ratifikační status protikorupční legislativy, vnímání korupce, transparentnost státních institucí, regulační charakteristiky států, trestní politika státu proti praní špinavých peněž, financování terorismu a členství v mezinárodních organizacích, zaměřených na boj proti praní špinavých peněz pocházejících z trestné činnosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

