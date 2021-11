https://cz.sputniknews.com/20211121/archeologove-nasli-v-cine-zahadnou-hrobku-z-doby-dynastie-ming-16584776.html

Archeologové našli v Číně záhadnou hrobku z doby dynastie Ming

Archeologové v čínské provincii Che-pej objevili starobylou hrobku z doby dynastie Ming (1368-1644), informoval server News.cn s odvoláním na místní odbor... 21.11.2021, Sputnik Česká republika

Hrobka ve tvaru osmiúhelníku z cihel je dobře zachovalá. Byly v ní dvě rakve, každá s jednou kostrou. Stáří ostatků i totožnost mrtvého se teprve zjišťuje. Archeologové objevili také čtyři bíle glazované talíře a modrou porcelánovou mísu. Domnívají se, že předměty patřily dynastii Ming. Odborníci uvedli, že nález jim umožní prozkoumat další hroby v regionu.Dynastie Ming vládla Číně v letech 1368 až 1644 našeho letopočtu. Během této doby se počet obyvatel Číny zdvojnásobil, bylo vybudováno námořnictvo, navázány kulturní styky se Západem a země se stala jedním z předních národů na světové scéně.Neznámá část Velké čínské zdiStarověký objekt byl vykopán v újezdu Ťing-pien v Jü-linu. Archeologové ji datovali do období dynastie Ming. O objevu informovala tisková agentura Sin-chua.Velká čínská zeď je obrovská bašta postavená ve starověké Číně, jeden z největších stavebních projektů, které kdy byly realizovány. Ve skutečnosti se toto opevnění, jehož účelem bylo chránit před mongolskými nájezdy, skládá z mnoha zdí. Většina z nich je navzájem paralelní a postavená asi za dvě tisíciletí v severní Číně a jižním Mongolsku. Nejrozsáhlejší a nejzachovalejší zeď pochází z dynastie Ming (1368-1644), má délku téměř devět tisíc kilometrů.Přestože byla zeď postavena před mnoha staletími, výzkum se až dosud nezastavil. Státní tisková agentura Sin-chua s odvoláním na archeology dříve uvedla, že v újezdu Ťing-pien ve městě Jü-lin v provincii Šen-si na severozápadě Číny byly nalezeny ruiny hradu, který byl během dynastie Ming součástí Velké čínské zdi.Architektonické relikvie, včetně dvou nádvoří, byly nalezeny při vykopávkách na zřícenině zmíněného hradu.Nalezený hrad je asi 10 km od Velké čínské zdi, nebo spíše její části, která byla postavena během dynastie Ming. Odborníci se domnívají, že navzdory odlehlosti byla tato struktura součástí Velké čínské zdi. Zejména to naznačuje jejich jednotný architektonický styl.Architektonické charakteristiky hradu, který je poměrně dobře zachovalý, i když mnoho let strávil pod zemí, také naznačují, že byl jednou z obranných linií. Na tomto nádvoří našli archeologové kamennou desku s nápisem. Přepis textu ukázal, že na nádvoří byl chrám zvaný „Palác Sien-jing“. Bylo tam také nalezeno více než 30 malovaných hliněných soch.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

