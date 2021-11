https://cz.sputniknews.com/20211121/biden-hodla-kandidovat-na-druhe-obdobi-nehlede-na-nizky-rating-16584469.html

Biden hodlá kandidovat na druhé období nehledě na nízký rating

Biden hodlá kandidovat na druhé období nehledě na nízký rating

Prezident USA Joe Biden hodlá kandidovat v roce 2024 na druhé období nehledě na to, že jeho popularita činí asi 40 %, píše list The Washington Post. 21.11.2021, Sputnik Česká republika

Průzkum veřejného mínění uveřejněný dříve v listopadu publikací USA Today a Suffolkskou univerzitou ukázal, že činnost nynější hlavy státu podporuje pouze 30 % voličů, a že většina je proti jeho účasti v příštích volbách. Samotný Biden se chce zúčastnit voleb. V roce 2024 mu bude 82 let.Mnozí komentátoři ale mají za to, že demokraté vsadí na Kamalu Harrisovou, která bude mít 57 let. List píše, že prezidentovo nejbližší okolí ujišťuje v posledních dnech spojence, že je připraven ke znovuzvolení. Zároveň strana pochybuje, že to bude správné rozhodnutí s ohledem na Bidenův věk, pokles schválení politiky Bílého domu, znepokojení voličů ohledně inflace a pandemii koronaviru.„Jediné, co jsem od něj slyšel, bylo, že hodlá znovu kandidovat,“ řekl prezidentův přítel, bývalý senátor Chris Dodd.Avšak výsledky rozhovorů s 28 stratégy a úředníky Demokratické strany svědčí o tom, že ujištění Bidena a jeho týmu nerozptýlily pochybnosti.Někteří z nich skepticky pohlížejí na tato ujištění, a mají za to, že pro prezidenta je výhodné mluvit o tom, aby jeho pozice nebyly již dnes oslabeny. Jiní se obávají, že ještě jedna předvolební kampaň bude mít mnohem nabitější program než relativně klidná předcházející z roku 2020, když se většina akcí konala kvůli pandemii virtuálně.Podle údajů WP, když se Biden rozhodne zúčastnit prezidentského závodu, oficiální představitelé demokratů ho v první etapě podpoří.Demokratická strana ale může zůstat před primárními volbami bez zjevného lídra, když se těchto plánů zřekne. Noviny upozorňují na to, že viceprezidentka Kamala Harrisová nemá nepochybnou podporu většiny. Za dalšího potenciálního kandidáta je považován ministr dopravy Pete Buttigieg.Oficiální oznámení se neočekává před ukončením průběžných voleb (midterm voleb) do Kongresu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

