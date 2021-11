https://cz.sputniknews.com/20211121/cina-snizila-uroven-diplomatickych-vztahu-s-litvou-kvuli-otevreni-tchajwanskeho-zastupitelstvi-16582121.html

Čína snížila úroveň diplomatických vztahů s Litvou kvůli otevření tchajwanského zastupitelství

Čína snížila úroveň diplomatického styku s Litvou kvůli otevření zastupitelství Tchaj-wanu ve Vilniusu, praví se v prohlášení čínského MZV. 21.11.2021, Sputnik Česká republika

„Čína vyslovuje v souvislosti s tím velkou nespokojenost a rozhodný protest, čínská strana přijala rozhodnutí o snížení diplomatických vztahů mezi oběma státy na úroveň chargé d’affaires,“ informovalo ministerstvo.V Pekingu tvrdí, že ze strany Vilniusu to bylo porušení převzatých politických závazků zakotvených v komuniké o navázání diplomatických vztahů. Aktivity litevské strany byly zejména zhodnoceny jako poškození suverenity a územní celistvosti Číny, a také jako hrubý zásah do jejích vnitřních záležitostí.Čínské MZV připomnělo, že nejednou vyzvalo Litvu, aby neporušovala své závazky, avšak Vilnius ignoruje postoj Pekingu a společné zájmy, čímž vytváří „špatný mezinárodní precedent“.„Tchajwanské zastupitelství v Litvě bylo otevřeno ve čtvrtek. Prvním šéfem byl jmenován Erik Huang, úřadující šéf mise neuznané republiky v Lotyšsku.Čína odvolala v srpnu svého velvyslance z Vilniusu, v reakci na to odvolalo MZV pobaltské republiky svého velvyslance v Číně na konzultace.Oficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949, po čemž se síly Kuomintangu v čele s Čankajškem, jež utrpěly porážku v občanské válce s čínskou komunistickou stranou, přesunuly na Tchaj-wan. Obchodní a neformální styky mezi ostrovem a kontinentální Čínou byly obnoveny koncem osmdesátých let. Od začátku devadesátých let vznikly styky přes nevládní organizace, pekingskou Asociaci na rozvoj vztahů přes Tchajwanský průliv a tchajpejský Fond výměn přes průliv.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

