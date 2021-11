https://cz.sputniknews.com/20211121/ctvrta-davka-vakciny-podle-kandidata-na-ministra-zdravotnictvi-valka-to-neni-vylouceno-16583788.html

Čtvrtá dávka vakcíny? Podle kandidáta na ministra zdravotnictví Válka to není vyloučeno

Čtvrtá dávka vakcíny? Podle kandidáta na ministra zdravotnictví Válka to není vyloučeno

21.11.2021

Co se týče očkování, pak to ukončené má v Česku asi 6,2 milionu lidí, třetí posilující dávku vakcíny pak dostalo přibližně 615 000 z nich.Třetí dávka vakcíny se momentálně doporučuje pro osoby starší 65 let. Válek se ale domnívá, že časem bude podobné doporučení i pro kategorii lidí od 40 let. „Postupně se ale tou třetí dávkou budou muset asi naočkovat všichni. Očkování a třetí dávka v každém případě brutálním způsobem chrání proti závažnému průběhu nemoci, snižuje riziko zhruba o 70 procent, že někoho nakazíte,“ uvedl v rozhovoru.Rakousko zavedlo od února příštího roku povinné očkování proti covidu-19. Válek takovou věc již několikrát odmítl s tím, že ji nechce. Podle něj to ale vypadá, že některé profesní organizace, nebo Česká lékařská společnost nebo komora budou chtít povinné očkování pro své členy. „Co bych to byl za ministra, kdybych nevyhověl odborné společnosti,“ zmínil.Kromě toho okomentoval některé personální otázky, které chce na ministerstvu řešit. Například nepovažuje za dobře definovanou roli hlavní hygieničky, kterou je nyní Pavla Svrčinová.„Mám představu o nějaké reorganizaci, která nesouvisí přímo s paní Svrčinovou. Myslím, že je to dáma, která velmi dobře rozumí výživě,“ řekl s tím, že by chtěl, aby Svrčinová měla na starosti právě výživu, což považuje za důležité téma. Dodal ale, že se s ní samozřejmě chce pobavit, co jsou její představy, její plány, cíle.Covid-19 v zemiBěhem soboty přibylo v Česku 14 402 potvrzených případů covidu-19. Jedná se o nejvyšší přírůstek o víkendu za celou dobu epidemie. V porovnání s minulou sobotou je to nárůst o více než 5000 nakažených.V sobotu bylo v nemocnicích s nákazou 4818 lidí, z čehož vyplývá, že počet pacientů se snížil. Podle revidovaných údajů bylo ve čtvrtek hospitalizováno 5040 nakažených, v těžkém stavu se nachází 713 lidí.Co se týče smutných statistik, pak s koronavirem dosud v Česku zemřelo 32 079 lidí. Za tento týden je zatím 468 obětí, na včerejšek jich připadá 35. Při dalších aktualizacích však obvykle údaje z posledních dnů rostou. Laboratoře v sobotu provedly asi 91 000 testů, tedy asi o 11 000 více než před týdnem.První potvrzený případ koronaviru v Česku se objevil v minulém roce v březnu. Celkem odhalily laboratoře 1 995 291 případů koronaviru. Většina lidí se však z nákazy již zotavila.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

